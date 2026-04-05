Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Cristiano Ronaldo marcou mais um gol neste fim de semana e chegou a 967 gols na carreira, aproximando-se do marco histórico de milésimo gols em partidas oficiais. Com 33 gols restantes, surge a dúvida: será possível atingir o gol número 1.000 antes da Copa do Mundo de 2026?

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para avaliar as chances, é preciso considerar os compromissos que ainda aguardam o atacante nesta temporada, incluindo partidas pelo Campeonato Saudita, pela Liga dos Campeões Asiática e pela Seleção Portuguesa, que não contou com CR7 na última Data Fifa devido a lesão.

continua após a publicidade

O Lance! utilizou inteligência artificial para projetar o desempenho do jogador, considerando sua média de gols de 0,7 a 0,8 por partida, o calendário de jogos e o contexto competitivo de cada partida.

➡️Messi persegue milésimo gol, mas conta não fecha antes da Copa; veja cenário real

Projeção detalhada por competição

Campeonato Saudita: 7 partidas restantes, expectativa de 7 gols Champions Asiática: 2 a 3 partidas, expectativa de 1 a 3 gols Seleção Portuguesa: 2 partidas, expectativa de 2 gols

No total, Cristiano Ronaldo terá entre 10 e 12 partidas antes do Mundial. Mantendo sua média histórica, a projeção indica entre 10 e 12 gols possíveis, aproximando o craque do milésimo, mas sem garantia de que será atingido antes do início da Copa.

continua após a publicidade

➡️ Aposte no Al Nassr e nos compromissos de CR7!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Cenários de alcance do milésimo gol

Cenário Otimista

CR7 marca gols em quase todas as partidas, incluindo partidas da Champions e seleção.

Total projetado: 12 a 13 gols antes da Copa.

Resultado: o milésimo gol poderia ser atingido no último jogo antes do Mundial, cenário mais favorável, mas pouco provável.

Cenário Realista

Mantendo a média de 0,7 a 0,8 gol por jogo:

Total projetado: 7 a 10 gols antes da Copa.

Resultado: o milésimo gol ficaria provavelmente para durante a Copa, considerando partidas da fase de grupos e possíveis confrontos seguintes.

Cenário Pessimista

CR7 não repete a média histórica em algumas partidas, por desgaste físico, marcação adversária ou lesões menores.

Total projetado: 5 a 7 gols antes da Copa.

Resultado: o milésimo gol só seria atingido em competições pós-Copa, como amistosos ou temporadas seguintes.

Competição Partida Probabilidade de gol Gols projetados Campeonato Saudita 1 a 7 50% a 80% 1 por jogo Champions Asiática 1 a 3 30% a 40% 0 a 1 por jogo Seleção Portuguesa 2 50% 1 por jogo

Total de gols projetados:

Cenário otimista: 12 a 13 gols Cenário realista: 7 a 10 gols Cenário pessimista: 5 a 7 gols

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Cenário antes e durante a Copa do Mundo

No cenário realista, Cristiano Ronaldo deve marcar entre 7 e 10 gols até o início da Copa do Mundo. Isso significa que alcançar o milésimo gol antes do Mundial é improvável, mas as partidas decisivas podem aproximá-lo da marca histórica.

Caso a meta não seja atingida, o milésimo gol poderá ocorrer durante a Copa do Mundo de 2026, quando Portugal enfrentará Congo, Uzbequistão e Colômbia na fase de grupos.

Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.