Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (24/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda (24)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos europeus e outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 24 de novembro de 2025)
Brasileirão
Mirassol x Ceará – 19h – Premiere
Internacional x Santos – 21h – Sportv e Premiere
AFC Champions League Elite
Al Duhail x Al Ittihad – 13h – ESPN 4 e Disney+
Al Ahli x Sharjah – 15h15 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Ucraniano
Zorya Luhansk x Oleksandriya – 13h – OneFootball
Campeonato Turco
Basaksehir x Trabzonspor – 14h – Disney+
Campeonato Italiano
Torino x Como – 14h30 – Xsports e Disney+
Sassuolo x Pisa – 16h45 – Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Real Sociedad B x Real Valladolid – 16h30 – Disney+
Campeonato Francês (segunda divisão)
Reims x Montpellier – 16h45 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês
Manchester United x Everton – 17h – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
Espanyol x Sevilla – 17h – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Argentino
Racing x River Plate – 19h15 – ESPN 4 e Disney+
MLS
San Diego FC x Minnesota United – 00h – Apple TV+
