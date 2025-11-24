menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (24/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda (24)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
06:00
Matheus Cunha marcou um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
imagem cameraMatheus Cunha marcou um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os jogos de hoje são os jogos da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos europeus e outros ao redor do mundo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 24 de novembro de 2025)

Brasileirão

Mirassol x Ceará – 19h – Premiere
Internacional x Santos – 21h – Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Jogos de hoje: o Santos enfrenta o Internacional fora de casa no Brasileirão (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)
Jogos de hoje: o Santos enfrenta o Internacional fora de casa no Brasileirão (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)

AFC Champions League Elite

Al Duhail x Al Ittihad – 13h – ESPN 4 e Disney+
Al Ahli x Sharjah – 15h15 – ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Ucraniano

Zorya Luhansk x Oleksandriya – 13h – OneFootball

Campeonato Turco

Basaksehir x Trabzonspor – 14h – Disney+

Campeonato Italiano

Torino x Como – 14h30 – Xsports e Disney+
Sassuolo x Pisa – 16h45 – Disney+

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Real Sociedad B x Real Valladolid – 16h30 – Disney+

Campeonato Francês (segunda divisão)

Reims x Montpellier – 16h45 – SportyNet (YouTube)

Campeonato Inglês

Manchester United x Everton – 17h – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Espanyol x Sevilla – 17h – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Argentino

Racing x River Plate – 19h15 – ESPN 4 e Disney+

MLS

San Diego FC x Minnesota United – 00h – Apple TV+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias