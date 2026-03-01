Confira os palpites e uma análise completa para Real Madrid x Getafe válido pela La Liga. O confronto está marcado para segunda-feira (02/03), no Bernabéu, a partir das 17h (horário de Brasília). As equipes fecham a 26ª rodada do campeonato com diferentes objetivos na partida. Assim, veja também aqui no Lance! todas as principais informações dos times.

Palpite do Lance para Real Madrid x Getafe (02/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Real Madrid tende a dominar e controlar as ações ofensivas do encontro desta segunda-feira. Álvaro Arbeloa vem apostando em jogos com mais intensidade em casa. Mesmo sem seu goleador, Mbappé, é natural que o volume de chances fique com o time Merengue. A equipe marcou duas ou mais vezes nos últimos sete jogos como mandante.

Em seis deles, balançou as redes em ambos os períodos. O Getafe é reconhecido como um clube mais defensivo. Apesar dessa característica, sofre em média 1,2 tentos na competição por partida. Bordalás deve criar uma marcação bem povoada na área para buscar dificultar o time mandante. Apesar disso, apostamos na qualidade do elenco branco para ir às redes uma vez em cada período.

Dos últimos 24 gols feitos pelo Real, oito foram nos primeiros tempos e 16 nos segundos O Getafe foi vazado em sete dos últimos oito jogos como visitante, sendo que em três tomou gol nos dois tempos

Outros palpites para Real Madrid x Getafe

A equipe de José Bordalás tem uma característica de jogo muito definida nos últimos anos. Com menos recursos, opta na maioria das vezes por recuar as linhas de marcação, tendo a menor posse de bola na La Liga. Essa opção por favorecer os escanteios no encontro. O time mandante tem uma média de 6,4 cobranças por jogo no campeonato. Cinco dos últimos seis jogos no Bernabéu tiveram mais de 9,5 tiros de canto.

Em casa, o favoritismo é amplo para uma vitória dos Merengues. O time tem 11 triunfos em 12 jogos no estádio na competição, além de 29 gols marcados. Metade das derrotas do Getafe na competição foram como visitante. Além desse mercado, o combo sugere mais de 2,5 tentos. A fase goleadora do time do Real diante do seu torcedor é um ponto que pesa a favor do nosso palpite.

Com a lesão no joelho de Mbappé, Vinícius Júnior voltou a tomar o protagonismo do ataque espanhol. O brasileiro balançou as redes em cinco dos últimos seis jogos. O atacante marcou seis vezes no recorte, com média de 0,8. Um ponto favorável é a retomada de confiança na suas principais jogadas individuais e nas finalizações. Logo, o palpite para uma participação em gol, seja marcando ou dando passe, é uma boa opção.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid cumpriu a missão no meio de semana após passar para as oitavas de final da Champions League. Após vencer a ida, o time triunfou novamente sobre o Benfica e se garantiu na próxima fase do torneio. Agora, pela quinta temporada seguida, irá enfrentar o Manchester City em um mata-mata continental. Antes do início destes duelos, terá dois jogos válidos pela La Liga.

O tropeço para o Osasuna na última rodada retirou os Merengues da ponta da tabela. Para se aproximar do Barça, que venceu o Villarreal no sábado (28), Arbeloa terá que remontar a defesa. Huijsen e Raúl Asencio se lesionaram e são baixas no duelo. A tendência é que Alaba faça a dupla de zagueiros com Rüdiger. Outro desfalques é Kylian Mbappé, com problema crônico no joelho. O atacante não tem prazo para um retorno. Já Rodrygo deve ser relacionado após recupera de uma lesão.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba e Álvaros Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Federico Valverde e Ardar Güler; Vinícius Júnior e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Getafe - Momento e escalação

O Getafe viu a sequência de quatro partidas sem perder na competição ser interrompida na última rodada. Eram duas vitórias e dois empates antes do revés mínimo para o Sevilla. A derrota por 1 a 0 deixou os Azulones na 13ª posição, com 29 pontos. A equipe vem cumprindo seu objetivo de ficar longe do rebaixamento, já que são cinco pontos de vantagem do Z3.

Mesmo assim, Bordalás vem ligando o alerta para somar pontos nesta reta final. O treinador não terá à disposição o meia Djené, que foi expulso na última partida. Mario Martín é o cotado para iniciar como titular. O zagueiro Abqar saiu com dores no duelo diante do Sevilla e segue como dúvida, podendo ser poupado no encontro.

Provável escalação da Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero e Juan Iglesias; Mario Martín, Luis Milla e Arambarri; Martín Satriano e Luis Vázquez. Técnico: José Bordalás.

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid e Getafe

O histórico recente entre Real Madrid e Getafe é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Real Madrid e Getafe

19/10/2026 - Getafe 0 x 1 Real Madrid - (La Liga)

23/04/2025 – Getafe 0 x 1 Real Madrid – (La Liga)

01/12/2024 – Real Madrid 2 x 0 Getafe – (La Liga)

01/02/2024 – Getafe 0 x 2 Real Madrid – (La Liga)

02/09/2023 – Real Madrid 2 x 1 Getafe – (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid x Getafe

O Real Madrid tem 76% de aproveitamento em 43 confrontos diretos contra o Getafe O time Merengue tem média de 2,55 gols marcados nos duelos feitos no Bernabéu Já o Getafe teve sua última vitória neste duelo em 2022, quando bateu o Real por 1 a 0 em casa Os Azulones têm média de 0,8 gols feitos nos 25 duelos feitos nesta edição do Campeonato Espanhol Na temporada, pelo Real Madrid, Vinícius Júnior soma 13 gols marcados e nove assistências em 37 jogos pelo clube

Comparação de Odds para Real Madrid x Getafe

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols da partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,81 1,96 Betano 1,85 1,98 Bet365 1,80 2,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Real Madrid x Getafe

Real Madrid para marcar em ambos os tempos (2,15 na Betsson) Mais de 9,5 escanteios (1,75 na Betsson) Real Madrid vence e mais de 2,5 gols (1,82 na Betano) Vinícius Júnior para marcar ou dar assistência (1,66 na Bet365)

