Real Madrid x Getafe – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para o duelo da 26ª rodada da La Liga 2025/26
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites e uma análise completa para Real Madrid x Getafe válido pela La Liga. O confronto está marcado para segunda-feira (02/03), no Bernabéu, a partir das 17h (horário de Brasília). As equipes fecham a 26ª rodada do campeonato com diferentes objetivos na partida. Assim, veja também aqui no Lance! todas as principais informações dos times.
Palpite do Lance para Real Madrid x Getafe (02/03/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Real Madrid tende a dominar e controlar as ações ofensivas do encontro desta segunda-feira. Álvaro Arbeloa vem apostando em jogos com mais intensidade em casa. Mesmo sem seu goleador, Mbappé, é natural que o volume de chances fique com o time Merengue. A equipe marcou duas ou mais vezes nos últimos sete jogos como mandante.
Em seis deles, balançou as redes em ambos os períodos. O Getafe é reconhecido como um clube mais defensivo. Apesar dessa característica, sofre em média 1,2 tentos na competição por partida. Bordalás deve criar uma marcação bem povoada na área para buscar dificultar o time mandante. Apesar disso, apostamos na qualidade do elenco branco para ir às redes uma vez em cada período.
- Dos últimos 24 gols feitos pelo Real, oito foram nos primeiros tempos e 16 nos segundos
- O Getafe foi vazado em sete dos últimos oito jogos como visitante, sendo que em três tomou gol nos dois tempos
Outros palpites para Real Madrid x Getafe
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A equipe de José Bordalás tem uma característica de jogo muito definida nos últimos anos. Com menos recursos, opta na maioria das vezes por recuar as linhas de marcação, tendo a menor posse de bola na La Liga. Essa opção por favorecer os escanteios no encontro. O time mandante tem uma média de 6,4 cobranças por jogo no campeonato. Cinco dos últimos seis jogos no Bernabéu tiveram mais de 9,5 tiros de canto.
Em casa, o favoritismo é amplo para uma vitória dos Merengues. O time tem 11 triunfos em 12 jogos no estádio na competição, além de 29 gols marcados. Metade das derrotas do Getafe na competição foram como visitante. Além desse mercado, o combo sugere mais de 2,5 tentos. A fase goleadora do time do Real diante do seu torcedor é um ponto que pesa a favor do nosso palpite.
Com a lesão no joelho de Mbappé, Vinícius Júnior voltou a tomar o protagonismo do ataque espanhol. O brasileiro balançou as redes em cinco dos últimos seis jogos. O atacante marcou seis vezes no recorte, com média de 0,8. Um ponto favorável é a retomada de confiança na suas principais jogadas individuais e nas finalizações. Logo, o palpite para uma participação em gol, seja marcando ou dando passe, é uma boa opção.
Análise e Forma dos Times
Real Madrid - Momento e escalação
O Real Madrid cumpriu a missão no meio de semana após passar para as oitavas de final da Champions League. Após vencer a ida, o time triunfou novamente sobre o Benfica e se garantiu na próxima fase do torneio. Agora, pela quinta temporada seguida, irá enfrentar o Manchester City em um mata-mata continental. Antes do início destes duelos, terá dois jogos válidos pela La Liga.
O tropeço para o Osasuna na última rodada retirou os Merengues da ponta da tabela. Para se aproximar do Barça, que venceu o Villarreal no sábado (28), Arbeloa terá que remontar a defesa. Huijsen e Raúl Asencio se lesionaram e são baixas no duelo. A tendência é que Alaba faça a dupla de zagueiros com Rüdiger. Outro desfalques é Kylian Mbappé, com problema crônico no joelho. O atacante não tem prazo para um retorno. Já Rodrygo deve ser relacionado após recupera de uma lesão.
Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba e Álvaros Carreras; Aurélien Tchouaméni, Camavinga, Federico Valverde e Ardar Güler; Vinícius Júnior e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.
Getafe - Momento e escalação
O Getafe viu a sequência de quatro partidas sem perder na competição ser interrompida na última rodada. Eram duas vitórias e dois empates antes do revés mínimo para o Sevilla. A derrota por 1 a 0 deixou os Azulones na 13ª posição, com 29 pontos. A equipe vem cumprindo seu objetivo de ficar longe do rebaixamento, já que são cinco pontos de vantagem do Z3.
Mesmo assim, Bordalás vem ligando o alerta para somar pontos nesta reta final. O treinador não terá à disposição o meia Djené, que foi expulso na última partida. Mario Martín é o cotado para iniciar como titular. O zagueiro Abqar saiu com dores no duelo diante do Sevilla e segue como dúvida, podendo ser poupado no encontro.
Provável escalação da Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Zaid Romero e Juan Iglesias; Mario Martín, Luis Milla e Arambarri; Martín Satriano e Luis Vázquez. Técnico: José Bordalás.
Confronto direto e estatísticas de Real Madrid e Getafe
O histórico recente entre Real Madrid e Getafe é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Real Madrid e Getafe
- 19/10/2026 - Getafe 0 x 1 Real Madrid - (La Liga)
- 23/04/2025 – Getafe 0 x 1 Real Madrid – (La Liga)
- 01/12/2024 – Real Madrid 2 x 0 Getafe – (La Liga)
- 01/02/2024 – Getafe 0 x 2 Real Madrid – (La Liga)
- 02/09/2023 – Real Madrid 2 x 1 Getafe – (La Liga)
Estatísticas e curiosidades de Real Madrid x Getafe
- O Real Madrid tem 76% de aproveitamento em 43 confrontos diretos contra o Getafe
- O time Merengue tem média de 2,55 gols marcados nos duelos feitos no Bernabéu
- Já o Getafe teve sua última vitória neste duelo em 2022, quando bateu o Real por 1 a 0 em casa
- Os Azulones têm média de 0,8 gols feitos nos 25 duelos feitos nesta edição do Campeonato Espanhol
- Na temporada, pelo Real Madrid, Vinícius Júnior soma 13 gols marcados e nove assistências em 37 jogos pelo clube
Comparação de Odds para Real Madrid x Getafe
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols da partida:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Real Madrid x Getafe
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias