Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de outubro de 2025)

Brasileirão

Atlético-MG x Ceará — 16h — Premiere

Vitória x Corinthians — 16h — Premiere

Fluminense x Internacional — 17h30 — Prime Video

Fortaleza x Flamengo — 19h30 — Premiere

São Paulo x Bahia — 21h30 — Sportv e Premiere

Jogos de hoje: Vitória e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Premier League

Chelsea x Sunderland — 11h — ESPN e Disney+

Newcastle x Fulham — 11h — Disney+

Manchester United x Brighton — 13h30 — ESPN e Disney+

Brentford x Liverpool — 16h — Disney+

Bundesliga

Augsburg x RB Leipzig — 10h30 — CazéTV e OneFootball

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique — 10h30 — Sportv, Canal GOAT e OneFootball

Eintracht Frankfurt x St. Pauli — 10h30 — OneFootball

Hamburgo x Wolfsburg — 10h30 — OneFootball

Hoffenheim x Heidenheim — 10h30 — OneFootball

Borussia Dortmund x Colônia — 13h30 — Xsports, Canal GOAT e OneFootball

La Liga

Girona x Real Oviedo — 9h — Disney+

Espanyol x Elche — 11h15 — Disney+

Athletic Bilbao x Getafe — 13h30 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Valencia x Villarreal — 16h — Xsports e Disney+

Campeonato Italiano

Parma x Como — 10h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Udinese x Lecce — 10h — Disney+

Napoli x Inter de Milão — 13h — ESPN 4 e Disney+

Cremonese x Atalanta — 15h45 — ESPN 4 e Disney+

Ligue 1

Brest x PSG — 12h — CazéTV

Monaco x Toulouse — 14h — CazéTV

Lens x Olympique de Marseille — 16h05 — CazéTV

Brasileirão Série B

Athletic Club x América-MG — 16h — Disney+

Volta Redonda x Coritiba — 16h — RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)

Paysandu x Avaí — 18h30 — Disney+

Criciúma x Goiás — 20h30 — Disney+

Brasileirão Série C (Final)

Ponte Preta x Londrina — 17h — DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Arminia Bielefeld x Elversberg — 8h — OneFootball

Dynamo Dresden x Paderborn — 8h — OneFootball

Holstein Kiel x VfL Bochum — 8h — OneFootball

Hertha Berlin x Fortuna Dusseldorf — 15h30 — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Ipswich x West Brom — 8h30 — ESPN e Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

Montpellier x Nancy — 9h — SportyNet (TV fechada e YouTube)

Paulistão Sub-20 (Semifinal)

São Paulo sub-20 x Guarani sub-20 — 10h — TNT Sports (YouTube)

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Carrarese x Venezia — 12h15 — SportyNet (TV fechada e YouTube)

Mundial Feminino Sub-17

Colômbia sub-17 (F) x Coreia do Sul sub-17 (F) — 10h — FIFA+

Costa do Marfim sub-17 (F) x Espanha sub-17 (F) — 10h — FIFA+

Canadá sub-17 (F) x França sub-17 (F) — 13h — FIFA+

Samoa sub-17 (F) x Nigéria sub-17 (F) — 13h — FIFA+

Nova Zelândia sub-17 (F) x Zâmbia sub-17 (F) — 16h — FIFA+

Paraguai sub-17 (F) x Japão sub-17 (F) — 16h — FIFA+

Campeonato Saudita

Al Qadisiya x Al Okhdood — 11h40 — BandSports e Canal GOAT

Al Hazem x Al Nassr — 15h — Sportv 3 e Canal GOAT

Amistoso

Inglaterra (F) x Brasil (F) — 13h30 — Sportv e ge tv

Campeonato Uruguaio

Juventud de las Piedras x Plaza Colonia — 13h30 — Disney+

Cerro x Peñarol — 16h — Disney+

Cerro Largo x Racing — 18h30 — Disney+

Campeonato Peruano

Ayacucho x Deportivo Garcilaso — 15h — Fanatiz

Alianza Atlético x Cienciano — 17h15 — Fanatiz

Cusco x Atlético Grau — 20h — Fanatiz

Campeonato Português

Benfica x Arouca — 16h30 — ESPN 2 e Disney+

Campeonato Neozelandês

Auckland City x Auckland FC B — 20h — FIFA+

Campeonato Mexicano

Cruz Azul x Monterrey — 0h05 — SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Japonês

Albirex Niigata x Vissel Kobe — 2h — Canal GOAT

