Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 25 de outubro de 2025)
Brasileirão
Atlético-MG x Ceará — 16h — Premiere
Vitória x Corinthians — 16h — Premiere
Fluminense x Internacional — 17h30 — Prime Video
Fortaleza x Flamengo — 19h30 — Premiere
São Paulo x Bahia — 21h30 — Sportv e Premiere
Premier League
Chelsea x Sunderland — 11h — ESPN e Disney+
Newcastle x Fulham — 11h — Disney+
Manchester United x Brighton — 13h30 — ESPN e Disney+
Brentford x Liverpool — 16h — Disney+
Bundesliga
Augsburg x RB Leipzig — 10h30 — CazéTV e OneFootball
Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique — 10h30 — Sportv, Canal GOAT e OneFootball
Eintracht Frankfurt x St. Pauli — 10h30 — OneFootball
Hamburgo x Wolfsburg — 10h30 — OneFootball
Hoffenheim x Heidenheim — 10h30 — OneFootball
Borussia Dortmund x Colônia — 13h30 — Xsports, Canal GOAT e OneFootball
La Liga
Girona x Real Oviedo — 9h — Disney+
Espanyol x Elche — 11h15 — Disney+
Athletic Bilbao x Getafe — 13h30 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Valencia x Villarreal — 16h — Xsports e Disney+
Campeonato Italiano
Parma x Como — 10h — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Udinese x Lecce — 10h — Disney+
Napoli x Inter de Milão — 13h — ESPN 4 e Disney+
Cremonese x Atalanta — 15h45 — ESPN 4 e Disney+
Ligue 1
Brest x PSG — 12h — CazéTV
Monaco x Toulouse — 14h — CazéTV
Lens x Olympique de Marseille — 16h05 — CazéTV
Brasileirão Série B
Athletic Club x América-MG — 16h — Disney+
Volta Redonda x Coritiba — 16h — RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Paysandu x Avaí — 18h30 — Disney+
Criciúma x Goiás — 20h30 — Disney+
Brasileirão Série C (Final)
Ponte Preta x Londrina — 17h — DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Arminia Bielefeld x Elversberg — 8h — OneFootball
Dynamo Dresden x Paderborn — 8h — OneFootball
Holstein Kiel x VfL Bochum — 8h — OneFootball
Hertha Berlin x Fortuna Dusseldorf — 15h30 — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Ipswich x West Brom — 8h30 — ESPN e Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Montpellier x Nancy — 9h — SportyNet (TV fechada e YouTube)
Paulistão Sub-20 (Semifinal)
São Paulo sub-20 x Guarani sub-20 — 10h — TNT Sports (YouTube)
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Carrarese x Venezia — 12h15 — SportyNet (TV fechada e YouTube)
Mundial Feminino Sub-17
Colômbia sub-17 (F) x Coreia do Sul sub-17 (F) — 10h — FIFA+
Costa do Marfim sub-17 (F) x Espanha sub-17 (F) — 10h — FIFA+
Canadá sub-17 (F) x França sub-17 (F) — 13h — FIFA+
Samoa sub-17 (F) x Nigéria sub-17 (F) — 13h — FIFA+
Nova Zelândia sub-17 (F) x Zâmbia sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Paraguai sub-17 (F) x Japão sub-17 (F) — 16h — FIFA+
Campeonato Saudita
Al Qadisiya x Al Okhdood — 11h40 — BandSports e Canal GOAT
Al Hazem x Al Nassr — 15h — Sportv 3 e Canal GOAT
Amistoso
Inglaterra (F) x Brasil (F) — 13h30 — Sportv e ge tv
Campeonato Uruguaio
Juventud de las Piedras x Plaza Colonia — 13h30 — Disney+
Cerro x Peñarol — 16h — Disney+
Cerro Largo x Racing — 18h30 — Disney+
Campeonato Peruano
Ayacucho x Deportivo Garcilaso — 15h — Fanatiz
Alianza Atlético x Cienciano — 17h15 — Fanatiz
Cusco x Atlético Grau — 20h — Fanatiz
Campeonato Português
Benfica x Arouca — 16h30 — ESPN 2 e Disney+
Campeonato Neozelandês
Auckland City x Auckland FC B — 20h — FIFA+
Campeonato Mexicano
Cruz Azul x Monterrey — 0h05 — SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Japonês
Albirex Niigata x Vissel Kobe — 2h — Canal GOAT
