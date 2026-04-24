Manchester City x Southampton: onde assistir, horário e escalações da semifinal da FA Cup
Em Wembley, Manchester City e Southampton brigam por vaga na final da FA Cup
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O palco é o lendário estádio de Wembley, o sonho é a finalíssima da Copa da Inglaterra. Neste sábado (25), às 13h15 (horário de Brasília), o Manchester City mede forças com o Southampton em um duelo que opõe a hegemonia dos Citizens contra a força de uma das maiores surpresas do torneio. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga vai para as penalidades. ➡️ Clique para assistir no Disney+
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Como chegam Manchester City e Southampton para o confronto?
O City de Pep Guardiola chega com autoridade. Na fase anterior, a equipe aplicou uma goleada histórica de 4 a 0 sobre o Liverpool, reafirmando seu status de grande favorita ao título. Apesar dos desfalques importantes de Ruben Dias, Gvardiol e Rodri, o elenco skyblue conta com o brilho de nomes como O'Reilly e o faro de gol implacável de Erling Haaland para garantir a presença em mais uma final.
Do outro lado, o Southampton, comandado por Tonda Eckert, chega a Londres com a confiança nas nuvens. Após eliminar o Arsenal por 2 a 1 e se tornar a grande zebra da competição, os Saints, que hoje buscam o retorno à elite inglesa via Championship, encaram o City sem nada a perder. A equipe volta a ter sua formação principal e promete dificultar a vida dos favoritos para buscar um lugar na história.
✅ Ficha do jogo: Manchester City x Southampton
- Competição: Copa da Inglaterra (Semifinal)
- 📅 Data: Sábado, 25 de abril de 2026
- ⏰ Horário: 13h15 (de Brasília)
- 📍 Local: Wembley, Londres (ING)
- 📺 Onde assistir: Disney+
📋 Prováveis Escalações
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola):
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Nico Gonzalez e Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Haaland
SOUTHAMPTON (Técnico: Tonda Eckert):
Daniel Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood e Manning; Downes, Jander, Azaz, Matsuki e Scienza; Stewart
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