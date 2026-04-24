Manchester City x Southampton: onde assistir, horário e escalações da semifinal da FA Cup

O palco é o lendário estádio de Wembley, o sonho é a finalíssima da Copa da Inglaterra. Neste sábado (25), às 13h15 (horário de Brasília), o Manchester City mede forças com o Southampton em um duelo que opõe a hegemonia dos Citizens contra a força de uma das maiores surpresas do torneio. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga vai para as penalidades. ➡️ Clique para assistir no Disney+

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Como chegam Manchester City e Southampton para o confronto?

O City de Pep Guardiola chega com autoridade. Na fase anterior, a equipe aplicou uma goleada histórica de 4 a 0 sobre o Liverpool, reafirmando seu status de grande favorita ao título. Apesar dos desfalques importantes de Ruben Dias, Gvardiol e Rodri, o elenco skyblue conta com o brilho de nomes como O'Reilly e o faro de gol implacável de Erling Haaland para garantir a presença em mais uma final.

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Cherki em ação pelo Manchester City, no duelo contra o Burnley (Foto: Paul Ellis / AFP)

Do outro lado, o Southampton, comandado por Tonda Eckert, chega a Londres com a confiança nas nuvens. Após eliminar o Arsenal por 2 a 1 e se tornar a grande zebra da competição, os Saints, que hoje buscam o retorno à elite inglesa via Championship, encaram o City sem nada a perder. A equipe volta a ter sua formação principal e promete dificultar a vida dos favoritos para buscar um lugar na história.

✅ Ficha do jogo: Manchester City x Southampton

Competição: Copa da Inglaterra (Semifinal)

Copa da Inglaterra (Semifinal) 📅 Data: Sábado, 25 de abril de 2026

Sábado, 25 de abril de 2026 ⏰ Horário: 13h15 (de Brasília)

13h15 (de Brasília) 📍 Local: Wembley, Londres (ING)

Wembley, Londres (ING) 📺 Onde assistir: Disney+

📋 Prováveis Escalações

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola):

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly; Nico Gonzalez e Reijnders; Savinho, Foden e Doku; Haaland

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SOUTHAMPTON (Técnico: Tonda Eckert):

Daniel Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood e Manning; Downes, Jander, Azaz, Matsuki e Scienza; Stewart