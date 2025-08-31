menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (31/08/2025)

Veja os jogos televisionados deste domingo (31)

Jogadores se encaram em Corinthians x Palmeiras
imagem cameraJogadores se encaram em Corinthians x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
31/08/2025
07:00
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (31), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B, e D do Brasileirão, Premier League, Bundesliga, La Liga etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 31 de agosto de 2025)

Brasileirão

Flamengo x Grêmio - 16h - Globo e Premiere
Santos x Fluminense - 16h - Globo e Premiere
Corinthians x Palmeiras - 18h30 - Record, CazéTV e Premiere
Mirassol x Bahia - 18h30 - Premiere
Vitória x Atlético-MG - 18h30 - Premiere
Internacional x Fortaleza - 20h30 - Sportv e Premiere

Premier League

Brighton x Manchester City - 10h - ESPN e Disney+
Nottingham Forest x West Ham - 10h - Xsports e Disney+
Liverpool x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+
Aston Villa x Crystal Palace - 15h - ESPN 3 e Disney+

Jogos de hoje: Liverpool e Arsenal se enfrentam pela Premier League (Foto: Peter Powell/AFP)
Jogos de hoje: Liverpool e Arsenal se enfrentam pela Premier League (Foto: Peter Powell/AFP)

Bundesliga

Wolfsburg x Mainz 05 - 10h30 - OneFootball
Borussia Dortmund x Union Berlin - 12h30 - Canal GOAT e OneFootball
FC Koln x Freiburg - 14h30 - Canal GOAT e OneFootball

La Liga

Celta de Vigo x Villarreal - 12h - Xsports e Disney+
Real Bétis x Athletic Bilbao - 14h - Disney+
Espanyol x Osasuna - 14h30 - Disney+
Rayo Vallecano x Barcelona - 16h30 - ESPN e Disney+

Ligue 1

Monaco x Strasbourg - 12h15 - CazéTV
Lyon x Olympique de Marselha - 15h45 - CazéTV

Campeonato Italiano

Genoa x Juventus - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
Torino x Fiorentina - 13h30 - Disney+
Inter de Milão x Udinese - 15h45 - Xsports e Disney+
Lazio x Hellas Verona - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Gil Vicente x Moreirense - 16h15 - Disney+
Rio Ave x Benfica - 16h30 - Disney+

Brasileirão Série B

Operário-PR x Coritiba - 19h - ESPN e Disney+
Atlético-GO x Amazonas - 16h - Disney+
Volta Redonda x Athletic Club - 18h30 - Disney+

Brasileirão Série D

Cianorte x Barra - 15h - Metrópoles (YouTube)

Campeonato Japonês

Shimizu S-Pulse x Kashima Antlers - 6h30 - Canal GOAT
Cerezo Osaka x Sanfrecce Hiroshima - 7h - Canal GOAT
Kawasaki Frontale x Machida Zelvia - 7h - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Escocês

Rangers x Celtic - 8h - Canal GOAT
Dundee x Dundee United - 10h - Canal GOAT

Campeonato Belga

Gent x Club Brugge - 8h30 - DAZN
Union Saint Gilloise x Anderlecht - 13h30 - DAZN

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Dynamo Dresden x Schalke 04 - 8h30 - OneFootball
Kaiserslautern x SV Darmstadt 98 - 8h30 - OneFootball
Magdeburg x Greuther Furth - 8h30 - OneFootball

Campeonato Holandês

Sparta Rotterdam x Feyenoord - 9h30 - Disney+
NAC Breda x AZ Alkmaar - 11h45 - Disney+

Campeonato Ucraniano

Dínamo de Kiev x Polissya - 9h30 - OneFootball
Shakhtar Donetsk x Oleksandriya - 12h - OneFootball

Campeonato Norueguês

Kristiansund x Brann - 9h30 - OneFootball
Fredrikstad x Haugesund - 12h - OneFootball
Ham-kam x Sarpsborg - 12h - OneFootball
Sandefjord x Bodo/Glimt - 12h - OneFootball
Tromso x KFUM Oslo - 12h - OneFootball
Viking x Rosenborg - 12h - OneFootball
Stromsgodset x Molde - 14h15 - OneFootball

Copa Paulista

Monte Azul x Francana - 10h - Paulistão (YouTube)
Primavera x Paulista - 15h - Paulistão (YouTube)

Brasileirão feminino

Corinthians (F) x São Paulo (F) - 10h30 - Globo e Sportv
Cruzeiro (F) x Palmeiras (F) - 10h30 - Globo, TV Brasil e Sportv 3

Campeonato Uruguaio

Plaza Colonia x Montevideo Wanderers - 10h30 - Disney+
Danubio x Miramar Misiones - 13h - Disney+
Juventud de las Piedras x Cerro - 15h30 - Disney+
Racing x Peñarol - 18h - Disney+
River Plate x San Martín de San Juan - 19h15 - Disney+
Boston River x Progreso - 20h30 - Disney+

Campeonato Finlandês

SJK x KuPS - 11h - OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Campeonato Italiano (segunda divisão)

Sudtirol x Sampdoria - 14h - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Grego

Panathinaikos x Levadiakos - 16h - SportyNet

Leagues Cup

Los Angeles Galaxy x Orlando City - 18h - Apple TV+
Seattle Sounders x Inter Miami - 21h - Apple TV+

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Toluca - 22h - Disney+
Pumas x Atlas - 19h - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Argentino

Banfield x Tigre - 19h - ESPN 4 e Disney+
River Plate x San Martín de San Juan - 19h15 - Disney+

MLS

Los Angeles FC x San Diego FC - 23h45 - Apple TV+

