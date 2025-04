Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das semifinais da Champions League, da terceira fase da Copa do Brasil, da Champions League Asiática, Campeonato Argentino, Campeonato Colombiano e da Copa do Brasil Sub-17.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 29 de abril de 2025)

Champions League (semifinal)

Arsenal x PSG - 16h - SBT, TNT e Max

Copa do Brasil (terceira fase)

Internacional x Maracanã - 19h - Sportv e Premiere

Retrô x Fortaleza - 19h - Sportv 3 e Premiere

Maringá x Atlético-MG - 19h30 - Prime Video

São Paulo x Náutico - 21h30 - Sportv e Premiere

Fluminense x Aparecidense - 21h30 - Prime Video

Jogos de hoje: o São Paulo recebe o Náutico no MorumBIS no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Champions League Asiática (semifinal)

Al Hilal x Al Ahli - 13h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino (15ª rodada)

Newell's Old Boys x Huracán - 19h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Colombiano (16ª rodada)

Atlético Nacional x Deportivo Pasto - 21h30 - Fanatiz

Copa do Brasil Sub-17 (semifinal)

Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 - 15h - Sportv