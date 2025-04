A Roma vive um momento iluminado no Campeonato Italiano. A equipe, comandada pelo experiente Claudio Ranieri, superou a Inter de Milão por 1 a 0 no domingo (27), com gol do habilidoso Matías Soulé, e ampliou uma marca positiva na competição.

O triunfo levou os Giallorossi a alcançar 18 partidas de invencibilidade. Contratado em novembro de 2024 para o lugar de Ivan Juric, o treinador virou a chave do clube da capital, que está na briga por uma vaga na Champions League da próxima temporada, e pode alcançar um número histórico.

Caso a Roma se mantenha sem derrotas por mais três jogos, a campanha atual entrará no top-10 de invencibilidades na história da Serie A. Atualmente, o décimo lugar no ranking pertence à grande rival Lazio, com 21 jogos sem perder entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020.

Para alcançar a maior invencibilidade da história dos romanistas, a missão para Ranieri será ainda mais complicada. O recorde é de 30 compromissos sem sofrer nenhum revés, entre os meses de novembro de 1980 e 1981. Entre todos os clubes, o Milan é quem mais tempo ficou invicto: 58 jogos.

👀 A Roma vai chegar? As dez maiores invencibilidades no Campeonato Italiano

🔰 Time 🛡️ Jogos sem perder 📆 Quando aconteceu? 🔴⚫ Milan 58 mai/1991 - mar/1993 ⚪⚫ Juventus 49 mai/2011 - nov/2012 🟣🟣 Fiorentina 40 abr/1955 - jun/1956 🔴⚪ Perugia 38 mai/1978 - out/1979 ⚫🔵 Inter de Milão 33 mai/2006 - abr-2007 🔴🟡 Roma 30 nov/1980 - nov/1981 🔴🔴 Torino 28 mar/1976 - fev/1977 🔵⚪ Napoli 26 mar/2017 - dez/2017 ⚫⚪ Udinese 23 dez/1954 - set/1956 🔵⚪ Lazio 21 set/2019 - fev/2020

Para tentar a sequência da invencibilidade no Italiano, a Roma volta a campo no domingo (4), às 13h (de Brasília), para receber a Fiorentina no Estádio Olímpico. Para igualar a Lazio, os compromissos posteriores trarão dificuldade: visita à Atalanta em Bérgamo e clássico com o Milan, novamente na capital.