Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (25), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias Sul-Americanas, Eliminatórias Europeias, Eliminatórias Asiáticas, Eliminatórias da Copa Ouro e Amistosos Internacionais.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Clubes: Fifa exclui equipe do México que estava no grupo do Flamengo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 25 de março de 2025)

Eliminatórias Sul-Americanas

Bolívia x Uruguai - 17h - Sportv

Argentina x Brasil - 21h - Globo e Sportv

Colômbia x Paraguai - 21h - Sportv 2

Chile x Equador - 21h - Sportv 3

Venezuela x Peru - 21h - Sportv 4

Jogos de hoje: Bolívia e Uruguai se enfrentam pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

➡️Clique para assistir no Sportv

Eliminatórias Europeias

Moldávia x Estônia - 14h - ESPN 4 e Disney+

Macedônia do Norte x País de Gales - 16h45 - Sportv 3

Israel x Noruega - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Gibraltar x República Tcheca - 16h45 - Disney+

Montenegro x Ilhas Faroe - 16h45 - Disney+

Liechtenstein x Cazaquistão - 16h45 - Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Eliminatórias Asiáticas

Japão x Arábia Saudita - 7h35 - ESPN 4 e Disney+

Coreia do Sul x Jordânia - 8h - Disney+

China x Austrália - 8h - Disney+

Irã x Uzbequistão - 13h - ESPN 3 e Disney+

Eliminatórias Africanas

Botsuana x Somália - 10h - FIFA+

Benin x África do Sul - 13h - FIFA+

Uganda x Guiné - 13h - FIFA+

Nigéria x Zimbábue - 13h - FIFA+

Angola x Cabo Verde - 13h - FIFA+

Ruanda x Lesoto - 13h - FIFA+

Egito x Serra Leoa - 16h - CazéTV e FIFA+

Camarões x Líbia - 16h - FIFA+

Burundi x Seicheles - 16h - FIFA+

Sudão x Sudão do Sul - 16h - FIFA+

Argélia x Moçambique - 18h - FIFA+

Mauritânia x República Democrática do Congo - 18h - FIFA+

Senegal x Togo - 18h - FIFA+

Comores x Chade - 18h - FIFA+

Marrocos x Tanzânia - 18h30 - CazéTV e FIFA+

continua após a publicidade

Amistosos Internacionais

Suécia x Irlanda do Norte - 15h - Sportv 2 e Disney+

Suíça x Luxemburgo - 16h45 - Disney+

Eliminatórias da Copa Ouro

Trinidad e Tobago x Cuba - 20h - Disney+

Martinica x Suriname - 20h - Disney+

Jamaica x São Vicente e Granadinas - 21h - Disney+

Nicarágua x Guadalupe - 21h30 - Disney+

Guatemala x Guiana - 21h30 - Disney+

Costa Rica x Belize - 22h - ESPN 4 e Disney+

Honduras x Bermuda - 23h - Disney+