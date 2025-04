Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (24), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são pelo Libertadores, com Bolívar x Palmeiras, Sul-Americana, Campeonato Espanhol, com Atlético de Madrid e Real Betis de Antony em campo e a semifinal da Copa da Itália, disputada entre Bologna x Empoli.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 24 de abril de 2025)

Copa Libertadores

Jogos de hoje: o Bahia enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bolívar x Palmeiras - 19h - Paramount+

Central Córdoba x Deportivo Táchira - 19h - ESPN 4 e Disney+

Bahia x Atlético Nacional - 21h - ESPN 4 e Disney+

Cerro Porteño x Sporting Cristal - 21h30 - Paramount+

➡️Assine o plano anual do UOL Play com Paramount+, assista ao jogo e ganhe R$ 40 todo mês no Ingresso.com!

Copa Sul-Americana

Corinthians x Racing-URU - 19h - ESPN e Disney+

Godoy Cruz x Grêmio - 19h - Paramount+

Palestino x Cruzeiro - 21h30 - ESPN e Disney+

Deportes Iquique x Cienciano - 21h30 - ESPN 3 e Disney+

Universidad Católica x Defensa y Justícia - 23h - ESPN 4 e Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Espanhol

Osasuna x Sevilla - 14h - ESPN 4 e Disney+

Leganés x Girona - 14h - Disney+

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano - 16h30 - ESPN 4 e Disney+

Real Bétis x Real Valladolid - 16h30 - Disney+

Campeonato Belga (fase final)

Club Brugge x Union Saint Gilloise - 15h30 - Disney+

Brasileirão Sub-20

Palmeiras sub-20 x Corinthians sub-20 - 16h - Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

Copa da Itália (semifinal)

Bologna x Empoli - 16h - CazéTV e NSports

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Holandês

Twente x PSV - 16h - Disney+

Brasileirão Série B

Novorizontino x Athletico-PR - 21h35 - RedeTV!, Disney+ e Desimpedidos

Copa dos Campeões da Concacaf

Vancouver Whitecaps x Inter Miami - 23h30 - ESPN 3 e Disney+