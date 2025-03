Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (21), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, da Nations League, Eliminatórias Asiáticas, Eliminatórias Africanas, Eliminatórias da Oceania e da Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

➡️Mbappé sobre Bola de Ouro: ‘Vou perguntar a Modric como faz para ganhar’

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 21 de março de 2025)

Eliminatórias Europeias

Chipre x San Marino - 14h - ESPN 4 e Disney+

Polônia x Lituânia - 16h45 - Sportv 2

Andorra x Letônia - 16h45 - Disney+

Inglaterra x Albânia - 16h45 - ESPN e Disney+

Malta x Finlândia - 16h45 - Disney+

Romênia x Bósnia e Herzegovina - 16h45 - Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: a Inglaterra enfrenta a Albânia pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Eliminatórias Sul-Americanas

Equador x Venezuela - 18h - Sportv

Uruguai x Argentina - 20h30 - Sportv

➡️ Clique para assistir no Sportv

Eliminatórias da Oceania

Nova Zelândia x Fiji - 03h - FIFA+

Eliminatórias Africanas

Guiné Equatorial x São Tomé e Príncipe - 10h - FIFA+

Botsuana x Argélia - 10h - FIFA+

África do Sul x Lesoto - 13h - FIFA+

Ruanda x Nigéria - 13h - FIFA+

Burkina Faso x Djibuti - 13h - FIFA+

Congo x Sudão do Sul - 13h - FIFA+

Burundi x Costa do Marfim - 16h - CazéTV e FIFA+

Gana x Chade - 16h - FIFA+

Etiópia x Egito - 18h - CazéTV e FIFA+

Guiné x Somália - 18h - FIFA+

Níger x Marrocos - 18h30 - FIFA+

continua após a publicidade

Amistoso Sub-21

Eslováquia sub-21 x Alemanha sub-21 - 14h - FIFA+

Eliminatórias da Copa Ouro

Cuba x Trinidad e Tobago - 17h - Disney+

Suriname x Martinica - 19h - Disney+

São Vicente e Granadinas x Jamaica - 20h - Disney+

Bermuda x Honduras - 21h - Disney+

Guiana x Guatemala - 22h - Disney+

Belize x Costa Rica - 23h - Disney+

Copa do Nordeste

CRB x Ferroviário - 20h - Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere