Jungle Fight 138: confira data, card completo e onde assistir

O Jungle Fight 138 promove neste sábado (12) a primeira fase do Grand Prix (GP) feminino peso-mosca do Fight do Milhão, no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo. A competição, que começa às 19h, distribuirá R$ 1 milhão aos campeões da temporada, sendo R$ 500 mil para a vencedora feminina, denominada Rainha da Selva, e igual valor para o campeão masculino. O evento terá transmissão da Globo (aberta), do SporTV (fechado) e Combate (streaming).

Oito lutadoras disputam quatro combates eliminatórios pela classificação às semifinais do torneio. Entre os confrontos programados estão os duelos entre Layze Cerqueira, da Bahia, e Fernanda Ribeiro Barbosa, de São Paulo, além de Brena Cardozo, do Rio de Janeiro, contra Nágila Goku, de São Paulo.

As competidoras do GP feminino representam diferentes estados brasileiros, incluindo atletas da Bahia, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. O card completo do Jungle Fight 138 conta com 14 lutas, incluindo as quatro do torneio feminino.

O evento integra o projeto Fight do Milhão, desenvolvido em parceria com a Globo para fortalecer o MMA nacional. A pesagem oficial dos atletas acontece nesta sexta-feira (11), com transmissão ao vivo a partir das 14h pelo SporTV, Combate e canais oficiais do Jungle Fight.

O evento tem início às 19h (de Brasília), no horário de Brasília. Sportv e Combate transmitem o card na íntegra, enquanto a Globo entra ao vivo logo após o Altas Horas com as disputas de cinturão.

Confira abaixo o card completo do evento:

Jungle Fight 138

São Paulo (SP)

Sábado, 12 de julho de 2025