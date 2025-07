Chapecoense x Remo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Chapecoense e Remo se enfrentam neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. O confronto, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado). ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Chapecoense vem desempenhando um bom começo de Série B. O clube de Chapecó se encontra na 7ª colocação com 22 pontos, apenas dois a menos que o Avaí, primeira equipe dentro da zona de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador Gilmar Dal Pozzo contará com o retorno do zagueiro Victor Caetano para o confronto decisivo.

Ficha do jogo CHA REM Série B 16ª rodada Data e Hora domingo, 13 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina Árbitro Márcio dos Santos Oliveira (AL) Assistentes Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Maria de Fatima da Trindade (AL) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

O Remo, por sua vez, também vive um momento de destaque na segunda divisão. O Leão Azul ocupa a 5ª posição, com os mesmos 24 pontos que o Avaí, primeira equipe dentro da zona de acesso à Série A. Em caso de vitória do Remo e tropeço do Avaí, o clube paraense ocupará a região de acesso. O artilheiro Pedro Rocha pode ser desfalque após sentir dores no adutor de uma das coxas.

continua após a publicidade

Italo, jogador do Chapecoense, comemora gol durante partida contra o Operário pela Série B (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Chapecoense x Remo

✅ FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X REMO

SÉRIE B - 16ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Maria de Fatima da Trindade (AL)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

continua após a publicidade

➡️Athletico-PR x Goiás: onde assistir, horário e prováveis escalações

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Eduardo Doma (Victor Caetano), Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e Clar; Marcinho e Neto Pessoa. (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)



REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Sávio; Jaderson, Luan Martins e Pedro Castro (Giovanni Pavani); Janderson, Marrony (Felipe Vizeu) e Pedro Rocha (Adaílton). (Técnico: António Oliveira)