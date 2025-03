Após seis meses de ausência, Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, retorna à seleção francesa. Em seu primeiro jogo com a camisa da França, ele enfrentará a Croácia, liderada pelo seu companheiro de equipe Luka Modric. Questionado sobre o croata, Mbappé destacou o privilégio de jogar ao lado de Modrić e revelou que planeja pedir conselhos sobre como conquistar a desejada Bola de Ouro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogador comentou sobre a próxima partida da França, que será contra a Croácia de Luka Modric, reeditando a final da Copa do Mundo de 2018. Ao ser perguntado sobre companheiro de equipe, o astro afirmou que é um privilégio conviver com o meio-campista. Além disso, Mbappé abordou sobre suas chances de ganhar o prêmio de Bola de Ouro, perguntando que irá perguntar ao capitão do Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr faz primeiro jogo pela Seleção após ser melhor do mundo e tenta igualar ídolos

- É um privilégio conviver com ele, com a classe que ele tem na sua idade, que ele tem a mesma motivação para jogar e se sair bem. Nós brincamos durante a semana. Mas o que eu vou fazer é perguntar a ele como ele ganha uma Bola de Ouro e ele vai me dizer - afirmou Mbappé sobre Luka Modric.

Mbappé volta à seleção francesa

O astro do Real Madrid volta a vestir a camisa da seleção francesa após seis meses de ausência. Em sua primeira partida. Mbappé será o capitão da seleção. O jogador deu entrevista coletiva à mídia francesa e falou sobre sua fase na carreira, bem como a ausência na última lista de convocação da França, afirmando que tudo é uma lição e que deve seguir em frente e não repetir os mesmos erros.

continua após a publicidade

- A lição é que uma carreira não é linear. Você pode estar no topo e descer. Você precisa se concentrar em si mesmo e no que te faz feliz. Você tem que se concentrar no trabalho. Tenho essa qualidade de ser lúcido. Mas não tenho problema em me questionar. Nunca tenho problemas com críticas quando elas são fundamentadas. Depois, devemos seguir em frente e não repetir os mesmos erros - declarou o astro da seleção francesa.]

Mbappé atuando pela França, pela semifinal da Eurocopa de 2024 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Além disso, o jogador comentou sobre a responsabilidade de ser o capitão da seleção francesa, admitindo ter cometido erros quando disse não se importar com a forma que a torcida de seu antigo clube o receberia.

- Não me uni como um capitão deveria ter feito, e eu aceito isso. Agora temos que seguir em frente e não cometer os mesmos erros - completou Mbappé.

Nesta quinta-feira, a França, de Mbappé, visita a Croácia, às 16h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. A equipe de Deschamps é tratada como favorita para avançar após liderar o Grupo 2 do torneio.