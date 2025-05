Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (19), o dia será menos movimentado que o fim de semana. Os principais destaques dos jogos de hoje são Brasileirão Série B, Série C, Brasileirão Feminino, Premier League e Campeonato Argentino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 19 de maio de 2025)

Campeonato Inglês

Brighton x Liverpool – 16h – ESPN e Disney+

Brasileirão Série B

Volta Redonda x Amazonas – 19h – Disney+

Coritiba x América-MG – 21h35 – ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos

Brasileirão Série C

ABC x Anápolis – 19h30 – Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Confiança x Londrina – 19h30 – Nosso Futebol+

Brasileirão Feminino

Internacional (F) x Palmeiras (F) – 20h – Sportv

Campeonato Uruguaio

Racing-URU x Miramar Misiones – 15h – Disney+

Campeonato Argentino

Argentinos Juniors x San Lorenzo – 19h – ESPN 4 e Disney+

Boca Juniors x Independiente – 21h30 – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Córdoba x Mirandés – 15h30 – Disney+

Boston River x Cerro – 19h – Disney+

Campeonato Peruano

Binacional x Cienciano – 19h30 – Fanatiz

Volta Redonda x Amazonas FC brigam para fugir do Z-4 da Série B

A 8ª rodada da Série B terá um confronto direto nesta segunda-feira. Volta Redonda e Amazonas FC duelam para fugir da zona de rebaixamento. Enquanto o Voltaço tem 5 pontos em sete jogos disputados, o time do Norte busca a primeira vitória na competição e deixar a lanterna.

O jogo será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e quem comanda o apito é Luciano Miranda Filho. Em um retrospecto direto, os visitantes têm saldo positivo: duas vitórias contra uma vitória dos donos da casa. O último encontro entre as equipes aconteceu em 2023, quando disputavam a Série C do Brasileirão.

