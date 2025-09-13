menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (13/09/2025)

Veja os jogos televisionados deste sábado

BRASILEIRO A 2025, CORINTHIANS X FLUMINENSE
Jogos de hoje: Corinthians x Fluminense, em jogo válido pelo Brasileirão Série A de 2025 (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
07:00
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (13), a agenda está recheada de partidas pelas ligas nacionais e internacionais. Os destaques do dia são o Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Francês e Brasileirão (Séries A, B, C e D).

Campeonato Japonês

  • 6h – Fukuoka x Cerezo Osaka – Canal GOAT
  • 6h55 – Okayama x Nagoya Grampus – Canal GOAT
  • 7h – Yokohama F. Marinos x Kawasaki Frontale – Canal GOAT

Campeonato Alemão (segunda divisão)

  1. 8h – Karlsruher x Nurnberg – OneFootball
  2. 8h – Schalke 04 x Holstein Kiel – Canal GOAT e OneFootball
  3. 8h – SV Darmstadt 98 x Eintracht Braunschweig – OneFootball
  4. 15h30 – Hannover x Hertha Berlin – Rede Contínua Sports e OneFootball

Campeonato Alemão

  1. 10h30 – FC Heidenheim x Borussia Dortmund – Sportv, CazéTV e OneFootball
  2. 10h30 – Freiburg x Stuttgart – Canal GOAT e OneFootball
  3. 10h30 – Mainz 05 x RB Leipzig – SportyNet e OneFootball
  4. 10h30 – Union Berlin x Hoffenheim – OneFootball
  5. 10h30 – Wolfsburg x FC Koln – OneFootball
  6. 13h30 – Bayern de Munique x Hamburgo – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão (terceira divisão)

  1. 9h – Ingolstadt 04 x Schweinfurt – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês

  1. 8h30 – Arsenal x Nottingham Forest – ESPN e Disney+
  2. 11h – Bournemouth x Brighton – Disney+
  3. 11h – Crystal Palace x Sunderland – Disney+
  4. 11h – Everton x Aston Villa – Disney+
  5. 11h – Fulham x Leeds United – ESPN 2 e Disney+
  6. 11h – Newcastle x Wolves – ESPN e Disney+
  7. 13h30 – West Ham x Tottenham – Disney+
  8. 16h – Brentford x Chelsea – Disney+

Campeonato Espanhol

  • 9h – Getafe x Real Oviedo – Disney+
  • 11h15 – Real Sociedad x Real Madrid – Disney+
  • 13h30 – Athletic Bilbao x Alavés – Disney+
  • 16h – Atlético de Madrid x Villarreal – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. 10h – Cagliari x Parma – Disney+
  2. 13h – Juventus x Inter de Milão – ESPN e Disney+
  3. 15h45 – Fiorentina x Napoli – Disney+

Campeonato Italiano (segunda divisão)

  • 14h30 – Sampdoria x Cesena – SportyNet (YouTube)

Campeonato Francês

  • 16h05 – Auxerre x Monaco – CazéTV

Campeonato Português

  • 16h30 – Famalicão x Sporting – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Holandês

  1. 11h30 – Ajax x Zwolle – Disney+
  2. 13h45 – NEC Nijmegen x PSV – Disney+
  3. 16h – Feyenoord x Heerenveen – Disney+

Campeonato Ucraniano

  1. 9h30 – Obolon Kiev x Dínamo de Kiev – OneFootball
  2. 12h – Metalist 1925 x Shakhtar Donetsk – OneFootball

Campeonato Letão

  • 12h – Riga x Auda – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Saudita

  • 12h45 – Al Okhdood x Al Taawoun – BandSports e Canal GOAT
  • 15h – Al Hilal x Al Qadisiya – Sportv e Canal GOAT

Campeonato Norueguês

  1. 11h – Molde x Fredrikstad – OneFootball
  2. 13h – Brann x Valerenga – OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês

  • 11h – Larne x Glenavon – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Eslovaco

  • 15h30 – Zilina x Slovan Bratislava – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Uruguaio

  1. 13h – Racing x Boston River – Disney+
  2. 15h30 – Liverpool x Peñarol – Disney+
  3. 18h – Cerro Largo x Defensor Sporting – Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h – Estudiantes x River Plate – ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano

  • 00h15 – Club América x Chivas Guadalajara – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Brasileirão (Série A)

  1. 16h – Fortaleza x Vitória – Premiere
  2. 16h – Grêmio x Mirassol – Premiere
  3. 18h30 – Palmeiras x Internacional – Sportv e Premiere
  4. 21h – Fluminense x Corinthians – Record, CazéTV e Premiere

internacional palmeiras
Jogos de hoje: Internacional x Palmeiras, em jogo válido pelo Brasileirão Série A de 2025 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Brasileirão Série B

  • 16h – Paysandu x América-MG – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, SportyNet e Disney+
  • 18h30 – Vila Nova x Remo – SportyNet e Disney+
BRASILEIRO C 2025, GUARANI X NAUTICO
Jogos de hoje: Guarani x Náutico, em jogo válido pelo Brasileirão da Série C de 2025 (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Brasileirão Série C

  • 17h – Náutico x Guarani – DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
  • 19h30 – Caxias x São Bernardo – SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)

Brasileirão Série D (semifinal)

  1. 16h – Barra x Inter de Limeira – Metrópoles (YouTube)

Copa Paulista

  • 16h – Grêmio Prudente x Francana – Paulistão (YouTube)
  • 16h – São José x Comercial – Ulisses TV (YouTube)
  • 18h – XV de Piracicaba x Oeste – Paulistão (YouTube)

MLS (Major League Soccer)

  1. 20h30 – Atlanta United x Columbus Crew – Apple TV+
  2. 20h30 – Charlotte FC x Inter Miami – Apple TV+
  3. 20h30 – CF Montréal x St. Louis City – Apple TV+
  4. 20h30 – DC United x Orlando City – Apple TV+
  5. 20h30 – FC Cincinnati x Nashville – Apple TV+
  6. 20h30 – New England Revolution x Toronto FC – Apple TV+
  7. 21h30 – Chicago Fire x New York City – Apple TV+
  8. 21h30 – FC Dallas x Austin FC – Apple TV+
  9. 21h30 – San Jose Earthquakes x Los Angeles FC – Apple TV+
  10. 21h30 – Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy – Apple TV+
  11. 22h30 – Colorado Rapids x Houston Dynamo – Apple TV+
  12. 22h30 – Real Salt Lake x Sporting Kansas City – Apple TV+
  13. 22h30 – Vancouver Whitecaps x Philadelphia Union – Apple TV+
  14. 23h30 – Portland Timbers x New York Red Bulls – Apple TV+
  15. 23h30 – San Diego FC x Minnesota United – Apple TV+

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

  • 20h30 – Kansas City Current x Washington Spirit – Canal GOAT

