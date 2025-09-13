Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (13/09/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (13), a agenda está recheada de partidas pelas ligas nacionais e internacionais. Os destaques do dia são o Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Francês e Brasileirão (Séries A, B, C e D).
Campeonato Japonês
- 6h – Fukuoka x Cerezo Osaka – Canal GOAT
- 6h55 – Okayama x Nagoya Grampus – Canal GOAT
- 7h – Yokohama F. Marinos x Kawasaki Frontale – Canal GOAT
Campeonato Alemão (segunda divisão)
- 8h – Karlsruher x Nurnberg – OneFootball
- 8h – Schalke 04 x Holstein Kiel – Canal GOAT e OneFootball
- 8h – SV Darmstadt 98 x Eintracht Braunschweig – OneFootball
- 15h30 – Hannover x Hertha Berlin – Rede Contínua Sports e OneFootball
Campeonato Alemão
- 10h30 – FC Heidenheim x Borussia Dortmund – Sportv, CazéTV e OneFootball
- 10h30 – Freiburg x Stuttgart – Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 – Mainz 05 x RB Leipzig – SportyNet e OneFootball
- 10h30 – Union Berlin x Hoffenheim – OneFootball
- 10h30 – Wolfsburg x FC Koln – OneFootball
- 13h30 – Bayern de Munique x Hamburgo – SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão (terceira divisão)
- 9h – Ingolstadt 04 x Schweinfurt – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês
- 8h30 – Arsenal x Nottingham Forest – ESPN e Disney+
- 11h – Bournemouth x Brighton – Disney+
- 11h – Crystal Palace x Sunderland – Disney+
- 11h – Everton x Aston Villa – Disney+
- 11h – Fulham x Leeds United – ESPN 2 e Disney+
- 11h – Newcastle x Wolves – ESPN e Disney+
- 13h30 – West Ham x Tottenham – Disney+
- 16h – Brentford x Chelsea – Disney+
Campeonato Espanhol
- 9h – Getafe x Real Oviedo – Disney+
- 11h15 – Real Sociedad x Real Madrid – Disney+
- 13h30 – Athletic Bilbao x Alavés – Disney+
- 16h – Atlético de Madrid x Villarreal – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
- 10h – Cagliari x Parma – Disney+
- 13h – Juventus x Inter de Milão – ESPN e Disney+
- 15h45 – Fiorentina x Napoli – Disney+
Campeonato Italiano (segunda divisão)
- 14h30 – Sampdoria x Cesena – SportyNet (YouTube)
Campeonato Francês
- 16h05 – Auxerre x Monaco – CazéTV
Campeonato Português
- 16h30 – Famalicão x Sporting – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Holandês
- 11h30 – Ajax x Zwolle – Disney+
- 13h45 – NEC Nijmegen x PSV – Disney+
- 16h – Feyenoord x Heerenveen – Disney+
Campeonato Ucraniano
- 9h30 – Obolon Kiev x Dínamo de Kiev – OneFootball
- 12h – Metalist 1925 x Shakhtar Donetsk – OneFootball
Campeonato Letão
- 12h – Riga x Auda – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Saudita
- 12h45 – Al Okhdood x Al Taawoun – BandSports e Canal GOAT
- 15h – Al Hilal x Al Qadisiya – Sportv e Canal GOAT
Campeonato Norueguês
- 11h – Molde x Fredrikstad – OneFootball
- 13h – Brann x Valerenga – OneFootball
Campeonato Norte-Irlandês
- 11h – Larne x Glenavon – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Eslovaco
- 15h30 – Zilina x Slovan Bratislava – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Uruguaio
- 13h – Racing x Boston River – Disney+
- 15h30 – Liverpool x Peñarol – Disney+
- 18h – Cerro Largo x Defensor Sporting – Disney+
Campeonato Argentino
- 19h – Estudiantes x River Plate – ESPN e Disney+
Campeonato Mexicano
- 00h15 – Club América x Chivas Guadalajara – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Brasileirão (Série A)
- 16h – Fortaleza x Vitória – Premiere
- 16h – Grêmio x Mirassol – Premiere
- 18h30 – Palmeiras x Internacional – Sportv e Premiere
- 21h – Fluminense x Corinthians – Record, CazéTV e Premiere
Brasileirão Série B
- 16h – Paysandu x América-MG – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, SportyNet e Disney+
- 18h30 – Vila Nova x Remo – SportyNet e Disney+
Brasileirão Série C
- 17h – Náutico x Guarani – DAZN e SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
- 19h30 – Caxias x São Bernardo – SportyNet (PPV, TV fechada e YouTube)
Brasileirão Série D (semifinal)
- 16h – Barra x Inter de Limeira – Metrópoles (YouTube)
Copa Paulista
- 16h – Grêmio Prudente x Francana – Paulistão (YouTube)
- 16h – São José x Comercial – Ulisses TV (YouTube)
- 18h – XV de Piracicaba x Oeste – Paulistão (YouTube)
MLS (Major League Soccer)
- 20h30 – Atlanta United x Columbus Crew – Apple TV+
- 20h30 – Charlotte FC x Inter Miami – Apple TV+
- 20h30 – CF Montréal x St. Louis City – Apple TV+
- 20h30 – DC United x Orlando City – Apple TV+
- 20h30 – FC Cincinnati x Nashville – Apple TV+
- 20h30 – New England Revolution x Toronto FC – Apple TV+
- 21h30 – Chicago Fire x New York City – Apple TV+
- 21h30 – FC Dallas x Austin FC – Apple TV+
- 21h30 – San Jose Earthquakes x Los Angeles FC – Apple TV+
- 21h30 – Seattle Sounders x Los Angeles Galaxy – Apple TV+
- 22h30 – Colorado Rapids x Houston Dynamo – Apple TV+
- 22h30 – Real Salt Lake x Sporting Kansas City – Apple TV+
- 22h30 – Vancouver Whitecaps x Philadelphia Union – Apple TV+
- 23h30 – Portland Timbers x New York Red Bulls – Apple TV+
- 23h30 – San Diego FC x Minnesota United – Apple TV+
NWSL (Liga Feminina dos EUA)
- 20h30 – Kansas City Current x Washington Spirit – Canal GOAT
