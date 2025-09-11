Primeiro jogador estrangeiro do Cruzeiro; veja quem foi e o ano

O clube que hoje conhecemos como Cruzeiro Esporte Clube foi fundado em 2 de janeiro de 1921, em Belo Horizonte, com o nome de Societá Sportiva Palestra Italia. Criado por integrantes da comunidade italiana, o time surgiu para representar os imigrantes no futebol mineiro, assim como já acontecia em São Paulo com o Palestra Italia paulista (atual Palmeiras). O Lance! te conta quem foi o primeiro jogador estrangeiro do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nos primeiros anos, o Palestra Italia disputava campeonatos regionais ainda amadores, estruturando-se para se tornar um dos protagonistas do futebol de Minas Gerais. Foi nesse contexto que, em 1928, o uruguaio Gutiérrez entrou em campo e se tornou o primeiro estrangeiro da história do clube.

Quem foi Gutiérrez, o primeiro jogador estrangeiro do Cruzeiro

Gutiérrez era um jogador uruguaio que chegou a Belo Horizonte no final da década de 1920. O futebol uruguaio vivia seu auge: a seleção havia conquistado as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, além de vencer a primeira Copa do Mundo em 1930. Ter um atleta uruguaio no elenco representava prestígio e ligação direta com o país mais respeitado do futebol mundial naquele período.

continua após a publicidade

Sua presença no Palestra Italia em 1928 é registrada como o primeiro marco da internacionalização do elenco. Gutiérrez se eternizou não por títulos ou números, mas pela posição única de ser o primeiro estrangeiro a vestir a camisa do clube que, anos depois, mudaria de nome para Cruzeiro Esporte Clube.

O Palestra Italia nos anos 1920

Na década de 1920, o futebol mineiro se consolidava como prática esportiva popular. O Palestra Italia rivalizava principalmente com o Atlético-MG e o América-MG, que já tinham tradição em competições locais. A chegada de Gutiérrez em 1928 reforçava o desejo do clube de se destacar, trazendo um jogador de fora em um momento em que a maioria das equipes ainda era formada por atletas locais.

continua após a publicidade

Essa escolha revelava ambição. O Palestra queria ser grande não apenas em Minas Gerais, mas também em cenário nacional. O uruguaio simbolizava essa busca por reconhecimento.

O significado de Gutiérrez para o Cruzeiro

Ao entrar para a história como o primeiro estrangeiro, Gutiérrez ocupa um lugar singular na memória cruzeirense. Sua presença em campo mostrava que o clube já se abria a talentos internacionais mesmo antes da profissionalização do futebol no Brasil, que só aconteceria oficialmente a partir de 1933.

Gutiérrez representava também a força da conexão entre Brasil e Uruguai no futebol. O estilo aguerrido, a disciplina e o respeito à tática eram características associadas aos jogadores uruguaios, e sua presença no elenco palestrino reforçava essa influência na formação do clube.

O legado histórico do pioneiro uruguaio

Embora pouco se saiba sobre a continuidade de sua carreira, o fato de Gutiérrez ser o primeiro estrangeiro é suficiente para eternizá-lo na história do Cruzeiro. Ele é citado em registros e publicações como peça obrigatória quando se fala sobre a formação inicial do time.

A partir de sua presença em 1928, o clube passou a ter na memória o registro de um atleta internacional que abriu caminho para futuras gerações. O nome de Gutiérrez segue como referência obrigatória sempre que se fala em pioneirismo estrangeiro na Raposa.