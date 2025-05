Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (12), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série A, B e C, Campeonato Saudita, Campeonato Italiano, Campeonato Turco, Campeonato Argentino e mais.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti explica motivos para decisão de sacar Rodrygo em Barcelona x Real Madrid

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 12 de maio de 2025)

Brasileirão

Santos x Ceará – 20h – Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Brasileirão Série B

Botafogo-SP x Athletic Club – 19h – ESPN e Disney+

Amazonas x CRB – 21h – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

Ituano x Ponte Preta – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Itabaiana x Figueirense – 19h30 – DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Orobah – 13h05 – BandSports e Canal GOAT

Al Okhdood x Al Nassr – 15h – BandSports e Canal GOAT

Jogos de hoje: o Al Hilal recebe o Al Orobah pelo Campeonato Saudita(Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Campeonato Italiano

Venezia x Fiorentina – 13h30 – Disney+

Atalanta x Roma – 15h45 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Turco

Kayserispor x Antalyaspor – 14h – Disney+

Campeonato Argentino

River Plate x Barracas Central – 20h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Granada x Eibar – 15h30 – Disney+

Segunda Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

Sheffield United x Bristol City – 16h – ESPN 4 e Disney+