Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (11), o destaque dos jogos de hoje é a Uefa Champions League na sua fase mata-mata, anterior às oitavas de final. Manchester City x Real Madrid é o principal jogo, mas PSG, Dortmund e Juventus também entram em campo. No Brasil, o destaque é o Grêmio no Gauchão. Também temos Paulistão, Copa do Nordeste, Copa da Inglaterra, Pré-Libertadores e mais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 11 de fevereiro de 2025)

Uefa Champions League (mata-mata - ida)

14h45 - Brest x PSG - TNT e Max

17h - Manchester City x Real Madrid - SBT, +SBT, TNT e Max

17h - Sporting x Borussia Dortmund - Space e Max

17h - Juventus x PSV - Max

➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Jogos de hoje: Grêmio entra em campo pelo Campeonato Gaúcho 2025 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Campeonato Gaúcho

21h30 - Grêmio x Pelotas - Sportv e Premiere

➡️Clique para assistir no Sportv

➡️Clique para assistir no Premiere

Campeonato Paulista

20h - Botafogo-SP x Red Bull Bragantino - TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

Copa do Nordeste

19h - Vitória x Ferroviário - Premiere

19h - CRB x Moto Club - Premiere

21h30 - Altos x Fortaleza - ESPN, Disney+ e Premiere

21h30 - Sousa x Sport - Premiere

continua após a publicidade

Pré-Libertadores

21h30 - Defensor x Monagas - Paramount+

➡️Assista no Paramount+ com 30 dias grátis!

Champions League da Ásia

7h - Vissel Kobe x Shanghai Port - Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa da Inglaterra

17h - Exeter x Nottingham Forest - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Norwich x Preston - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

20h - Boca Juniors x Independiente Rivadavia - ESPN 4 e Disney+

20h - Estudiantes x Banfield - Disney+

Campeonato Paranaense

20h - Coritiba x Operário-PR - Nsports e TV Coxa Prime

Concacaf Champions Cup

22h - Monterrey x Forge - Disney+

0h - Cruz Azul x Real Hope - Disney+

Manchester City x Real Madrid

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela ida dos play-offs da Champions League. As duas equipes tiveram desempenhos questionáveis na fase de liga e não conseguiram se inserir entre os oito que avançaram diretamente às oitavas de final, precisando disputar a repescagem. Quem avançar no duelo - que se repete pela quarta temporada seguida - aguarda o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen. O embate terá transmissão do SBT, da TNT e da MAX.

Prováveis escalações

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne e Savinho; Erling Haaland

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Oscar Bobb, Nathan Aké, Jérémy Doku e Rodri (lesionados)

❓ Dúvida: Nico González (lesionado)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga e Luka Modric; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Jr; Kylian Mbappé

❌ Desfalques: Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, Éder Militão e David Alaba (lesionados)