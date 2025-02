O embate entre Real Madrid x Man. City nas quartas de final da Champions League 2023/24 foi mais um capítulo eletrizante na recente rivalidade entre as equipes. Após dois jogos intensos, com oito gols no agregado, a decisão foi levada para os pênaltis, onde o Real Madrid mostrou sua tradicional frieza e venceu por 4 a 3, garantindo vaga nas semifinais. O Lance! relembra o confronto entre Real Madrid x Man. City na temporada passada.

A classificação mostrou mais uma vez a força dos 15 vezes campeões da Europa, que conseguiram resistir à pressão do atual campeão Manchester City e triunfaram dentro do Etihad Stadium, em Manchester.

Primeiro jogo: Real Madrid x Man. City

O Santiago Bernabéu foi palco do primeiro capítulo desse confronto, com um empate emocionante por 3 a 3. O jogo foi recheado de reviravoltas e belas jogadas, deixando tudo em aberto para a partida de volta.

Destaques da partida:

Bernardo Silva abriu o placar para o City em uma cobrança de falta rápida. O Real Madrid virou com um gol contra de Rúben Dias e um belo chute de Rodrygo. O City reagiu, com golaços de Phil Foden e Joško Gvardiol. Nos minutos finais, Federico Valverde acertou um chute para empatar e deixar tudo aberto para a volta.

Com o empate, a expectativa para o jogo de volta aumentou, e o Etihad Stadium se preparava para mais um confronto histórico.

Segundo jogo: drama, intensidade e classificação espanhola

O jogo de volta, disputado no Etihad Stadium, teve mais uma atuação histórica do Real Madrid, que soube suportar a pressão do Manchester City e garantir a classificação nos pênaltis.

Destaques da partida:

Rodrygo marcou cedo, após bela jogada iniciada por Jude Bellingham, Valverde e Vinícius Júnior. O City pressionou e chegou ao empate com Kevin De Bruyne, que aproveitou cruzamento de Jérémy Doku. O Real Madrid se fechou e segurou a pressão do time de Pep Guardiola, levando o jogo para a prorrogação.

Na prorrogação, o Manchester City manteve a posse, mas o Real Madrid, com Rüdiger e Militão, conseguiu se defender bem e forçar a disputa por pênaltis.

continua após a publicidade

Disputa de pênaltis: a estrela de Lunin e a precisão de Rüdiger

A série de pênaltis foi de extrema tensão. O Real Madrid começou mal, com Luka Modrić desperdiçando sua cobrança, defendida por Ederson. Porém, a noite era do goleiro Andriy Lunin, que brilhou ao defender os chutes de Bernardo Silva e Mateo Kovačić.

Lucas Vázquez, Nacho e Rüdiger converteram suas cobranças para o Real Madrid.

Phil Foden e Ederson marcaram para o City.

Antonio Rüdiger bateu o último pênalti com frieza e garantiu a vaga do Real Madrid.

Com o triunfo, o Real Madrid avançou às semifinais, onde enfrentou e eliminou o Bayern de Munique antes de conquistar o título na final contra o Borussia Dortmund.

Repercussão pós-jogo

Real Madrid: mentalidade vencedora e mais um título europeu

Após a classificação, o técnico Carlo Ancelotti destacou a força da camisa do Real Madrid:

"Mostramos a atitude e o compromisso que essa camisa exige. Esta é uma competição muito especial para nós e sempre entregamos algo que ninguém espera."

O meia Federico Valverde, um dos destaques do jogo, exaltou a resiliência da equipe:

"O City era favorito, jogava melhor do que nós, mas somos o Real Madrid. Defendemos bem e lutamos até o fim. É assim que ganhamos jogos e títulos."

Após superar o Bayern de Munique nas semifinais, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund na final da Champions League 2023/24, conquistando seu 15º título europeu e ampliando ainda mais sua supremacia na competição.

Manchester City: queda do campeão e fim do sonho do bicampeonato

A eliminação representou o fim do sonho do Manchester City de conquistar dois títulos seguidos da Champions League e repetir a Tríplice Coroa da temporada anterior.

O técnico Pep Guardiola, apesar da derrota, elogiou a atuação da equipe:

"Parabéns ao Real Madrid, que defendeu incrivelmente bem. Fizemos tudo o que podíamos. Jogamos excepcionalmente bem em todos os setores, mas, infelizmente, não conseguimos a vitória."

Agora, o Manchester City volta suas atenções para a Premier League e a FA Cup, buscando salvar a temporada com títulos domésticos.

O Real Madrid reafirma sua hegemonia na Champions League

Com a classificação diante do Manchester City, o Real Madrid avançou para mais uma final de Champions League e conquistou seu 15º título, provando, mais uma vez, ser o maior clube da história da competição.

O embate contra o City foi mais um capítulo épico na trajetória do time merengue na Liga dos Campeões, reforçando sua tradição, mentalidade vencedora e capacidade de decisão em momentos cruciais.