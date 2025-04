Queda nas bolsas impacta fortuna de bilionários ligados ao esporte

A recente queda nas bolsas de valores ao redor do mundo, provocada pelo anúncio de um novo pacote de tarifas comerciais pelos Estados Unidos, gerou efeitos colaterais imediatos nas fortunas dos principais bilionários do planeta — incluindo alguns nomes diretamente ligados ao esporte.



Na última terça-feira (2), o ex-presidente americano Donald Trump declarou o “Dia da Libertação Americana” e anunciou uma nova rodada de tarifas de importação contra países parceiros. O movimento assustou o mercado financeiro e levantou temores sobre um possível aumento acelerado nas taxas de juros, o que derrubou os índices de ações nos EUA, Europa e Ásia.

💰 Bilionários do esporte viram bilhões evaporarem

Entre os mais afetados pela instabilidade está o francês Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) e dono do Paris FC, clube da segunda divisão francesa. Em uma semana, sua fortuna despencou de US$ 178 bilhões para US$ 146 bilhões, segundo a Forbes. Uma redução de US$ 32 bilhões — ou cerca de R$ 189 bilhões, considerando a cotação do dólar a R$ 5,91.

Outro nome de peso é Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft e proprietário do Los Angeles Clippers, da NBA. Ballmer viu seu patrimônio encolher em US$ 8 bilhões, caindo de US$ 118 bilhões para US$ 110 bilhões — o equivalente a R$ 47,3 bilhões de perda.

Veja a variação nas fortunas de outros bilionários do esporte:

🔹 Rob Walton (Denver Broncos - NFL):

US$ 110 bi → US$ 103 bi (-US$ 7 bi | -R$ 41,3 bi)

🔹 Mukesh Ambani (Mumbai Indians - Críquete):

US$ 92,5 bi → US$ 88,5 bi (-US$ 4 bi | -R$ 23,6 bi)

🔹 Miriam Adelson (Dallas Mavericks - NBA):

US$ 32,1 bi → US$ 27 bi (-US$ 5,1 bi | -R$ 30,1 bi)

Mesmo com as perdas bilionárias, todos os nomes seguem figurando entre os mais ricos do mundo. No entanto, a volatilidade dos mercados mostra como o cenário macroeconômico global pode impactar diretamente o setor esportivo — principalmente quando envolve clubes ou franquias controladas por magnatas.



