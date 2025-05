Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais jogos de hoje são pela Copa Libertadores, com destaque para o confronto entre Atlético Nacional e Internacional, além de Barcelona x River Plate e Universitário x Independiente del Valle. A rodada também conta com partidas decisivas da Copa Sul-Americana, com os brasileiros Fluminense e Atlético-MG entrando em campo.

Pela Liga Europa e Conference League, as semifinais acontecem, com Tottenham, Manchester United, Fiorentina e Chelsea em campo. No cenário nacional, Athletico-PR enfrenta a Chapecoense pela Série B do Brasileirão.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 8 de maio de 2025)

Copa Libertadores

Jogos de hoje: o Internacional visita o Atlético Nacional (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Talleres x Libertad – 19h – ESPN 3 e Disney+

Vélez Sarsfield x Olímpia – 19h – Paramount+

Atlético Nacional x Internacional – 21h30 – ESPN e Disney+

Barcelona x River Plate – 21h30 – Paramount+

Universitário x Independiente del Valle – 23h – ESPN 3 e Disney+

Copa Sul-Americana

Deportes Iquique x Atlético-MG – 19h – ESPN e Disney+

Racing-URU x Huracán – 19h – Disney+ Premium

GV San José x Fluminense – 21h30 – Paramount+

Cienciano x Caracas – 23h – Paramount+

Europa League (Semifinal)

Bodo Glimt x Tottenham – 16h – Band e CazéTV

Manchester United x Athletic Bilbao – 16h – CazéTV

Conference League (Semifinal)

Fiorentina x Real Bétis – 16h – CazéTV

Chelsea x Djugardens – 16h – CazéTV

Brasileirão Série B

Athletico-PR x Chapecoense – 21h35 – ESPN 4 e Disney+

Segunda Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

Bristol City x Sheffield United – 16h – ESPN 4 e Disney+

Paulistão Feminino

Ferroviária (F) x Taubaté (F) – 18h – Canal Paulistão (YouTube)