Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (05/09/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira

Dembélé comemora o gol em França x Croácia. (foto: FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraDembélé comemora o gol em França x Croácia (foto: FRANCK FIFE / AFP)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
07:45
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (5), o futebol nacional e internacional oferece uma programação recheada de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem em destaque, com jogos pelas regiões africana, europeia, e norte-americana. No Brasil, a Copa do Nordeste Sub-20 ganha espaço na tela do Lance!. ▶️Acompanhe AO VIVO com imagens no Youtube do Lance!

Veja os jogos de hoje desta sexta-feira (05/09/2025)

Copa do Nordeste sub-20

15h - Bahia x Vitória - Lance!

▶️Acompanhe AO VIVO com imagens no Youtube do Lance!

Brasileirão Série B

17h00 – Amazonas x Remo - Canais: Disney+

19h00 – Paysandu x Volta Redonda - ESPN e Disney+

21h30 – Coritiba x Ferroviária - Disney+

▶️Clique para assistir no Disney+

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 da Uefa

15h45 – Itália x Estônia - Sportv

15h45 – Dinamarca x Escócia - Sportv 2

▶️Clique para assistir no Sportv

15h45 – Ucrânia x França - ESPN e Disney+

15h45 – Eslovênia x Suécia - ESPN 4 e Disney+

15h45 – Grécia x Belarus - Disney+

15h45 – Ilhas Faroé x Croácia - Disney+

15h45 – Islândia x Azerbaijão - Disney+

15h45 – Moldávia x Israel - Disney+

15h45 – Montenegro x República Tcheca - Disney+

15h45 – Suíça x Kosovo - Disney+

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - África

09h00 – Somália x Guiné - FIFA+

09h00 – Sudão do Sul x RD Congo - FIFA+

10h00 – Namíbia x Malawi - FIFA+

10h00 – Quênia x Gâmbia - FIFA+

13h00 – Benin x Zimbábue - FIFA+

13h00 – Lesoto x África do Sul - FIFA+

13h00 – Uganda x Moçambique - FIFA+

16h00 – Costa do Marfim x Burundi - FIFA+

16h00 – Egito x Etiópia - FIFA+

16h00 – Marrocos x Níger - FIFA+

16h00 – Mauritânia x Togo - FIFA+

16h00 – Senegal x Sudão - FIFA+

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - Concacaf

19h00 – Bermudas x Jamaica - Youtube.com/@canalgoatbr

21h00 – Haiti x Honduras - Youtube.com/@canalgoatbr

21h00 – Trinidad e Tobago x Curaçao - Youtube.com/@canalgoatbr

23h00 – Nicarágua x Costa Rica - Youtube.com/@canalgoatbr

LaLiga 2

14h30 – Albacete x Mirandés - Disney+

16h30 – Córdoba x Castellón - Disney+

Inglês Feminino

15h30 – Chelsea x Manchester City - Youtube.com/@canalgoatbr e Xsports

Campeonato Uruguaio

20h00 – Defensor x Juventud - Disney+

Copa Argentina

21h10 – Tigre x Independiente Rivadavia - Xsports

NWSL

21h00 – Racing Louisville x Portland Thorns - Youtube.com/@canalgoatbr

