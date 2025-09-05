Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (05/09/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (5), o futebol nacional e internacional oferece uma programação recheada de confrontos decisivos. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem em destaque, com jogos pelas regiões africana, europeia, e norte-americana. No Brasil, a Copa do Nordeste Sub-20 ganha espaço na tela do Lance!. ▶️Acompanhe AO VIVO com imagens no Youtube do Lance!
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Veja os jogos de hoje desta sexta-feira (05/09/2025)
Copa do Nordeste sub-20
15h - Bahia x Vitória - Lance!
▶️Acompanhe AO VIVO com imagens no Youtube do Lance!
Brasileirão Série B
17h00 – Amazonas x Remo - Canais: Disney+
19h00 – Paysandu x Volta Redonda - ESPN e Disney+
21h30 – Coritiba x Ferroviária - Disney+
▶️Clique para assistir no Disney+
Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 da Uefa
15h45 – Itália x Estônia - Sportv
15h45 – Dinamarca x Escócia - Sportv 2
▶️Clique para assistir no Sportv
15h45 – Ucrânia x França - ESPN e Disney+
15h45 – Eslovênia x Suécia - ESPN 4 e Disney+
15h45 – Grécia x Belarus - Disney+
15h45 – Ilhas Faroé x Croácia - Disney+
15h45 – Islândia x Azerbaijão - Disney+
15h45 – Moldávia x Israel - Disney+
15h45 – Montenegro x República Tcheca - Disney+
15h45 – Suíça x Kosovo - Disney+
Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - África
09h00 – Somália x Guiné - FIFA+
09h00 – Sudão do Sul x RD Congo - FIFA+
10h00 – Namíbia x Malawi - FIFA+
10h00 – Quênia x Gâmbia - FIFA+
13h00 – Benin x Zimbábue - FIFA+
13h00 – Lesoto x África do Sul - FIFA+
13h00 – Uganda x Moçambique - FIFA+
16h00 – Costa do Marfim x Burundi - FIFA+
16h00 – Egito x Etiópia - FIFA+
16h00 – Marrocos x Níger - FIFA+
16h00 – Mauritânia x Togo - FIFA+
16h00 – Senegal x Sudão - FIFA+
Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - Concacaf
19h00 – Bermudas x Jamaica - Youtube.com/@canalgoatbr
21h00 – Haiti x Honduras - Youtube.com/@canalgoatbr
21h00 – Trinidad e Tobago x Curaçao - Youtube.com/@canalgoatbr
23h00 – Nicarágua x Costa Rica - Youtube.com/@canalgoatbr
LaLiga 2
14h30 – Albacete x Mirandés - Disney+
16h30 – Córdoba x Castellón - Disney+
Inglês Feminino
15h30 – Chelsea x Manchester City - Youtube.com/@canalgoatbr e Xsports
Campeonato Uruguaio
20h00 – Defensor x Juventud - Disney+
Copa Argentina
21h10 – Tigre x Independiente Rivadavia - Xsports
NWSL
21h00 – Racing Louisville x Portland Thorns - Youtube.com/@canalgoatbr
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
