Time de Cristiano Ronaldo ouve ‘não’ de Bruno Fernandes

Capitão do Manchester United, Bruno Fernandes recusou uma investida do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita onde atua seu compatriota Cristiano Ronaldo. Há alguns meses, o meia de 30 anos também rejeitou anteriormente uma oferta do Al-Hilal.

Bruno Fernandes recusa ofertas da Arábia Saudita

O Al-Nassr tentou, sem sucesso, contratar Bruno Fernandes, atual capitão do Manchester United. De acordo com a "Sky Sports", o clube saudita fez contato por meio de intermediários, mas não chegou a formalizar uma proposta aos Red Devils.

Fernandes também já havia recusado uma oferta do Al-Hilal no início do verão europeu. O clube rival do Al-Nassr estava disposto a triplicar o salário do jogador — atualmente em 250 mil libras por semana — e chegou a se preparar para desembolsar 100 milhões de libras (R$ 734 milhões) pelo meia.

Apesar das cifras, o português optou por permanecer na Europa, afirmando que não pretende se transferir para o futebol saudita neste momento da carreira.

Bruno Fernandes tem contrato com o Manchester United até 2027, com opção de renovação por mais um ano. Desde sua chegada ao clube, em janeiro de 2020, vindo do Sporting, o meia soma 98 gols e 87 assistências em 290 partidas por todas as competições.

Durante a atual pré-temporada nos Estados Unidos, o camisa 8 tem se destacado, marcando os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o West Ham.

Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, recusou oferta do Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação/Manchester United)

