Artilheiro Mateus Totô vive a expectativa de mais uma temporada no Oriente Médio

Natural de Taiuaçu-SP, o atacante brasileiro Mateus Totô segue em alta no futebol exterior. Na última temporada, pelo Trat FC, da Tailândia, o jogador foi importante para a equipe com 6 gols marcados, 2 assistências e sendo eleito o melhor em campo em 4 oportunidades. Tudo isso em apenas 16 jogos. Números e atuações que foram fundamentais para livrar a equipe do rebaixamento. Em conversa, o jogador celebrou mais um bom ano na carreira.

Mateus Totô fala sobre momento

— Fico muito feliz de ter conseguido ajudar a equipe com as minhas atuações. Sei o quanto foi importante evitarmos o rebaixamento da equipe.

Com bastante rodagem no futebol internacional, Mateus Totô já atuou em diversos países, tais como Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e Tailândia.

Para a temporada atual, o jogador vem se preparando para um novo desafio, que deve ser no Bahrein. Por sinal, na última passagem no país, o artilheiro fez 10 gols em 14 partidas pelo Shabab FC. No bate-papo, o atleta projetou o próximo desafio:

— Estou na expectativa para realizar mais uma ótima temporada. Sempre com humildade e trabalho, mas buscando ajudar meus companheiros com muitos gols.

Mateus Totô a serviço do Trat FC (Foto: Divulgação)

