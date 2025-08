Jogador do Bayern é desfalque em amistoso por provável saída

Jogador do Bayern de Munique desde o último verão europeu, João Palhinha parece viver seus últimos dias na Alemanha. O meio-campista tem negociações avançadas para retornar à Premier League e defender o Tottenham, e por isso, foi alvo de uma decisão por parte do técnico Vincent Kompany.

O clube germânico informou, antes de entrar em campo para um amistoso com o Lyon neste sábado (2), que o português seria ausência no confronto. O motivo se dá justamente pelas conversas estarem em um estágio de quase acerto com os Spurs.

Palhinha era alvo do Bayern desde a janela de transferências do verão europeu de 2023. Na ocasião, chegou a viajar para Munique no último dia de negociações, mas não conseguiu realizar os exames médicos a tempo e continuou defendendo o Fulham, pelo qual se destacou sob o comando do compatriota Marco Silva.

Os alemães não desistiram de contar com o jogador e investiram novamente um ano depois, pagando 50 milhões de euros (R$ 294 milhões na cotação da época) para ter seu futebol. Entretanto, Kompany concedeu poucas oportunidades ao central, que se viu sem espaço e optou por abrir conversas para um retorno ao Reino Unido.

🔢 Números de João Palhinha como jogador do Bayern

⚽ 25 jogos

⌛ 986 minutos em campo

🥅 Nenhuma participação em gol

✅ 19 vitórias

🟰 2 empates

❌ 4 derrotas

🏆 Título: Bundesliga 2024/25

João Palhinha em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

Mesmo sem contar com o meia português, o Bayern superou o Lyon no amistoso em vitória por 2 a 1. Olise, já na segunda etapa, anotou os dois gols pela equipe da Baviera, enquanto Alejandro Gomes, no fim, descontou para os franceses.