A situação da inscrição de novos jogadores no Barcelona segue gerando polêmica. Em entrevista, o presidente do clube, Joan Laporta, falou sobre a inscrição de Ter Stegen e admitiu que o caminho mais rápido para registrar o novo goleiro Joan García seria não ter o ídolo alemão na lista, aproveitando-se de sua lesão para abrir espaço no elenco.

'A via mais direta': a polêmica declaração de Laporta

Laporta explicou que a inscrição do novo goleiro não depende obrigatoriamente da saída de Ter Stegen da lista, mas confessou que essa seria a solução mais fácil para o clube.

— As inscrições estão progredindo adequadamente. A inscrição de Joan García não depende da baixa de Ter Stegen. O que acontece é que, através da baixa de Ter Stegen, que como sabem é uma ausência importante, é a via mais direta para fazer a inscrição — disse o presidente.

O conflito sobre o tempo de lesão

A polêmica aumenta porque existe um conflito de informações sobre o tempo de recuperação do goleiro alemão, que passou por uma cirurgia recentemente. O jogador anunciou que ficaria três meses afastado, o que não o caracterizaria como uma "baixa de longa duração".

O Barcelona, no entanto, não fixou um prazo, e parte da imprensa espanhola especula que o clube trabalha com um cenário de mais de quatro meses.

Ter Stegen em ação pelo Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Balanço da janela e o futuro

Apesar dos problemas com as inscrições, Laporta se mostrou satisfeito com a janela de transferências do clube, que trouxe, além de Joan García, os atacantes Marcus Rashford e Roony Bardghji. O presidente também se colocou à disposição para que o Barcelona dispute uma partida do campeonato espanhol nos Estados Unidos no futuro, para promover a imagem de La Liga.

