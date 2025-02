Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (02), os destaques dos jogos de hoje são o clássico entre Botafogo e Flamengo pela Supercopa Rei, Palmeiras no Paulistão, além do Fluminense pelo Campeonato Carioca, Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro e Internacional no Campeonato Gaúcho, entre outros Estaduais.

Fora do país, temos clássico entre Arsenal e City na Premier League, Barcelona no Campeonato Espanhol, Leverkusen no Campeonato Alemão, clássico de Milão no Campeonato Italiano e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 2 de fevereiro de 2025)

Supercopa Rei do Brasil

16h00 - Botafogo x Flamengo - Globo, Sportv e Premiere

Campeonato Paulista

16h00 - Água Santa x Ponte Preta - Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

18h30 - Guarani x Palmeiras - Record, CazéTV, Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

Campeonato Carioca

16h00 - Sampaio Corrêa-RJ x Bangu - BandSports e Canal GOAT

19h15 - Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu - Canal GOAT

21h00 - Fluminense x Boavista - Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro

18h30 - Cruzeiro x Uberlândia - Premiere

Campeonato Gaúcho

20h30 - Internacional x Avenida - Premiere

Jogos de hoje: Manchester City enfrenta o Arsenal fora de casa (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Premier League

11h00 - Manchester United x Crystal Palace - ESPN e Disney+

11h00 - Brentford x Tottenham - ESPN 4 e Disney+

13h30 - Arsenal x Manchester City - Disney+

Campeonato Italiano

08h30 - Juventus x Empoli - ESPN e Disney+

11h00 - Fiorentina x Genoa - Disney+

14h00 - Milan x Inter de Milão - ESPN e Disney+

16h45 - Roma x Napoli - Disney+

Campeonato Espanhol

10h00 - Barcelona x Alavés - Disney+

12h15 - Valencia x Celta de Vigo - Disney+

14h30 - Osasuna x Real Sociedad - ESPN 2 e Disney+

17h00 - Real Betis x Athletic Bilbao - Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Eintracht Frankfurt x Wolfsburg - Canal GOAT e Onefootball

13h30 - Bayer Leverkusen x Hoffenheim - TV Cultura e Onefootball

Campeonato Português

15h00 - Sporting x Farense - ESPN 4 e Disney+

17h30 - Estrela da Amadora x Benfica - Disney+

Campeonato Holandês

10h30 - Ajax x Feyenoord - ESPN 2 e Disney+

16h00 - Willem II x AZ Alkmaar - Disney+

Campeonato Escocês

12h00 - Motherwell x Celtic - Disney+

Campeonato Turco

13h00 - Fenerbahçe x Rizespor - Disney+

Campeonato Capixaba

15h45 - Rio Branco-ES x Rio Branco de Venda Nova - TVE Espírito Santo (TV aberta e Youtube)

Campeonato Paranaense

16h00 - Andraus x Athletico-PR - NSports e Rede Furacão

18h30 - Cianorte x Coritiba - NSports e TV Coxa Prime

Campeonato Paraibano

16h00 - Treze-PB x Botafogo-PB - Jornal da Paraíba (PPV)

Campeonato Argentino

17h00 - San Lorenzo x River Plate - ESPN 4 e Disney+

19h15 - Boca Juniors x Huracán - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

19h30 - Montevideo City Torque x Nacional-URU - Disney+

Campeonato Goiano

18h00 - Vila Nova x Goiás - TV Assembleia

Campeonato Belga

09h30 - Royal Antwerp x Club Brugge - Disney+

14h30 - Gent x Anderlecht - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

09h30 - Hamburgo x Hannover - Onefootball

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

12h00 - Bristol Rovers x Peterborough - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

09h00 - Manchester City feminino x Arsenal feminino - ESPN 4 e Disney+

11h30 - Aston Villa feminino x Chelsea feminino - Disney+

15h45 - Tottenham feminino x Manchester United feminino - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

14h30 - RB Leipzig feminino x Bayern de Munique feminino - DAZN

Amistoso

19h00 - Sporting San Miguelito x Inter Miami - Onefootball

Campeonato Mexicano

22h00 - Atlético San Luís x Pumas - Disney+