Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (10/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta sexta-feira (10), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para Real Madrid x Girona (Espanhol), West Ham x Wolverhampton (Inglês), Olympique de Marseille x Metz (Francês), Roma x Pisa (Italiano) e Augsburg x Hoffenheim (Alemão). O dia também conta com jogos do Campeonato Francês, Turco, Português, além da Série B do Campeonato Brasileiro com Criciúma x Botafogo-SP e das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 10 de abril de 2026):
Campeonato Francês
14h – Paris FC x Monaco – CazéTV
16h05 – Olympique de Marseille x Metz – CazéTV
Campeonato Turco
14h – Besiktas x Antalyaspor – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Alemão
15h30 – Augsburg x Hoffenheim – Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Campeonato Italiano
15h45 – Roma x Pisa – Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
16h – Real Madrid x Girona – Disney+
Campeonato Inglês
16h – West Ham x Wolverhampton – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
16h – West Bromwich x Millwall – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
16h45 – Famalicão x Moreirense – Disney+
Eliminatórias Copa do Mundo Feminina 2027
18h – Peru (F) x Uruguai (F) – Xsports
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
20h30 – Criciúma x Botafogo-SP – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
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