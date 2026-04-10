Nesta sexta-feira (10), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias, com destaque para Real Madrid x Girona (Espanhol), West Ham x Wolverhampton (Inglês), Olympique de Marseille x Metz (Francês), Roma x Pisa (Italiano) e Augsburg x Hoffenheim (Alemão). O dia também conta com jogos do Campeonato Francês, Turco, Português, além da Série B do Campeonato Brasileiro com Criciúma x Botafogo-SP e das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 10 de abril de 2026):

Campeonato Francês

14h – Paris FC x Monaco – CazéTV

16h05 – Olympique de Marseille x Metz – CazéTV

Campeonato Turco

14h – Besiktas x Antalyaspor – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Alemão

15h30 – Augsburg x Hoffenheim – Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Campeonato Italiano

15h45 – Roma x Pisa – Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

16h – Real Madrid x Girona – Disney+

Jogadores do Real Madrid posam para uma foto de equipe antes da partida de ida das quartas de final da Champions League entre Real Madrid CF e FC Bayern de Munique, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 7 de abril de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP)

Campeonato Inglês

16h – West Ham x Wolverhampton – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h – West Bromwich x Millwall – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

16h45 – Famalicão x Moreirense – Disney+

Eliminatórias Copa do Mundo Feminina 2027

18h – Peru (F) x Uruguai (F) – Xsports

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

20h30 – Criciúma x Botafogo-SP – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

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