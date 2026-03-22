Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (22/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste domingo (22), a agenda do futebol reúne grandes clássicos e decisões no Brasil e na Europa. Destaque para a final da Copa da Liga Inglesa entre Arsenal x Manchester City, o clássico espanhol Real Madrid x Atlético de Madrid e os confrontos do Campeonato Brasileiro com Corinthians x Flamengo, Cruzeiro x Santos, Athletico-PR x Coritiba, Vasco x Grêmio e Remo x Bahia. O dia também tem jogos importantes na Itália (Fiorentina x Inter), França (Lyon x Monaco) e Holanda (Feyenoord x Ajax), além de compromissos pelo Brasileirão Feminino e Campeonato Argentino.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Seleção Brasileira: as maiores polêmicas da convocação de Ancelotti
Seleção Brasileira17/03/2026
- Seleção Brasileira
Novidades de Ancelotti: conheça Bremer e Ibañez, zagueiros convocados da Seleção
Seleção Brasileira17/03/2026
- Fora de Campo
Colunistas do Lance! destacam dupla em convocação de Ancelotti na Seleção
Fora de Campo17/03/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 22 de março de 2026):
Campeonato Holandês
8h15 – NEC Nijmegen x Heerenveen – Disney+
10h30 – Feyenoord x Ajax – Disney+
12h45 – Groningen x AZ Alkmaar – Disney+
12h45 – Telstar x PSV – Disney+
Campeonato Italiano
8h30 – Como x Pisa – Xsports e Disney+
11h – Bologna x Lazio – Disney+
11h – Atalanta x Hellas Verona – Disney+
14h – Roma x Lecce – CazéTV e Disney+
16h45 – Fiorentina x Inter de Milão – Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
9h – Newcastle x Sunderland – ESPN e Disney+
11h15 – Tottenham x Nottingham Forest – Xsports e Disney+
11h15 – Aston Villa x West Ham – ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
9h30 – Dundee United x Celtic – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Espanhol
10h – Barcelona x Rayo Vallecano – ESPN 3 e Disney+
12h15 – Celta de Vigo x Deportivo Alavés – Disney+
14h30 – Athletic Bilbao x Real Betis – ESPN 3 e Disney+
17h – Real Madrid x Atlético de Madrid – Disney+
Campeonato Francês
11h – Lyon x Monaco – CazéTV
13h15 – Rennes x Metz – CazéTV
13h15 – Paris FC x Le Havre – CazéTV
13h15 – Olympique de Marseille x Lille – CazéTV
16h45 – Nantes x Strasbourg – CazéTV
Campeonato Brasileiro Feminino
11h – Palmeiras (F) x Vitória (F) – N Sports
17h – Red Bull Bragantino (F) x Juventude (F) – CBF TV
Campeonato Alemão
11h30 – Mainz x Eintracht Frankfurt – Canal GOAT e OneFootball
13h30 – St. Pauli x Freiburg – RedeTV! e OneFootball
15h30 – Augsburg x Stuttgart – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Português
12h30 – Estoril x Rio Ave – Disney+
15h – Alverca x Sporting – Xsports e Disney+
17h30 – Braga x Porto – ESPN 4 e Disney+
Copa da Liga Inglesa (Final)
13h30 – Arsenal x Manchester City – ESPN e Disney+
Major League Soccer (MLS)
14h – Cincinnati x Montreal – Apple TV
14h – New York City x Inter Miami – Apple TV
15h30 – Minnesota United x Seattle Sounders – Apple TV
17h45 – Portland Timbers x LA Galaxy – Apple TV
20h – San Diego x Real Salt Lake – Apple TV
Campeonato Belga
14h30 – Anderlecht x Cercle Brugge – DAZN
14h30 – Club Brugge x Mechelen – DAZN
Campeonato Brasileiro
16h – Cruzeiro x Santos – Globo e Premiere
16h – Athletico-PR x Coritiba – Globo e Premiere
16h – Remo x Bahia – Globo, ge tv e Premiere
16h – Vasco x Grêmio – Globo e Premiere
18h30 – Internacional x Chapecoense – Premiere
18h30 – Vitória x Mirassol – Premiere
20h30 – Corinthians x Flamengo – Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
16h – Náutico x Criciúma – Globo, Sportv e Premiere
16h – Avaí x Juventude – ESPN e Disney+
18h – Goiás x América-MG – Disney+
18h – Athletic Club-MG x Ponte Preta – Disney+
20h – Novorizontino x Londrina – Disney+
Campeonato Argentino
17h45 – Estudiantes de Rio Cuarto x River Plate – Disney+
20h – Boca Juniors x Instituto – ESPN e Disney+
