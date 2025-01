No começo eram 128 times. Agora são apenas quatro semifinalistas. Do dia 2 de janeiro até este domingo (19), 124 equipes das cinco regiões do Brasil deram adeus, e só Corinthians, Criciúma, Grêmio e São Paulo vão lutar pelo título da Copinha 2025, a edição deste ano da maior competição das categorias de base do país.

Agora, três jogos definirão o campeão desta temporada: duas semifinais e a grande decisão do dia 25, sexta, aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo.

São Paulo nas semifinais da Copinha (foto: Guilherme Veiga/São Paulo FC)

Criciúma x São Paulo

Nesta terça (21), acontece a primeira semifinal da Copinha, o duelo entre São Paulo e Criciúma. A partida será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 19h30 (de Brasília). A Cazé TV exibe a partida ao vivo.

Invicto na competição, o Tricolor Paulista só não venceu um jogo, o 0 a 0 contra o Fluminense, nas oitavas de final, quando precisou vencer na disputa de pênaltis. O Criciúma tem uma campanha bem semelhante: venceu quase todos os jogos, menos o empate sem gols com o Santa Cruz, na segunda fase, levando a melhor na decisão pelas penalidades.

Grêmio x Corinthians

A outra semifinal da Copinha, em local e data a serem confirmados pela Federação Paulista, será entre Corinthians e Grêmio, muito provavelmente nesta quarta (22). Maior detentor de títulos da competição (11 taças), o Timão faz uma campanha iregular, perdendo para o Santo André na fase de grupos e ficando com a segunda posição na chave. E passando nos pênaltis nas oitavas após um empate com o Ituano. O Tricolor gaúcho empatou com o Atlético Guaratinguetá na fase de grupos, e mais um dos jogos no mata-mata, em que precisou vencer nos pênaltis (2 a 2 com o Bragantino, nas oitavas). O Sportv exibe a partida ao vivo.

Jogadores do Corinthians comemoram gol sobre o Vasco nas quartas de final da Copinha 2025 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar

O regulamento do mata-mata da Copinha determina que o vencedor de cada partida avança para a fase seguinte. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga acontece em disputa de pênaltis.