Jogos de hoje: onde assistir ao vivo (15/01/2025)

Nesta quarta-feira (15), os destaques dos jogos de hoje são a estreia do Paulistão com o atual tricampeão Palmeiras, Fluminense no Cariocão, Cruzeiro x São Paulo nos EUA, clássico na Premier League, Barcelona na Copa do Rei, Campeonato Italiano, Copinha e mais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 15 de janeiro de 2025)

Paulistão

19h30 - Guarani x Botafogo-SP - TNT e Max

21h35 - Palmeiras x Portuguesa - Record e CazéTV

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

➡️Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

Campeonato Carioca

15h45 - Maricá x Boavista - BandSports e Canal GOAT

18h30 - Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa - BandSports e Canal GOAT

21h30 - Volta Redonda x Fluminense - Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

FC Series

21h30 - Cruzeiro x São Paulo - Sportv, Premiere, Band, CNN Esportes e Canal GOAT

➡️Clique para assistir no SporTV

Jogos de hoje: Cruzeiro e Sao Paulo se enfrentam nos EUA (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Copinha

11h - Audax x Athletico-PR - CazéTV

11h - Vasco x Ceará - Sportv

15h - Grêmio x Goiás - CazéTV

15h - Ituano x Fortaleza - Sportv

15h - Flamengo-SP x Ibrachina - Paulistão (Youtube)

18h30 - Palmeiras x Sport - CazéTV

19h15 - Vila Nova x Corinthians - Sportv

21h30 - Zumbi x RB Bragantino - Sportv

continua após a publicidade

Campeonato Inglês

16h30 - Everton x Aston Villa - Disney+

16h30 - Newcastle x Wolves - ESPN 2 e Disney+

16h30 - Leicester x Crystal Palace - Disney+

17h - Arsenal x Tottenham - ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Copa do Rei da Espanha

15h30 - Pontevedra x Getafe - Disney+

15h30 - Almería x Leganés - Disney+

17h - Barcelona x Real Bétis - Disney+

17h - Elche x Atlético de Madrid - ESPN 3 e Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Italiano

16h45 - Inter de Milão x Bologna - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

14h30 - VfL Bochum x St. Pauli - OneFootball

16h30 - Bayern de Munique x Hoffenheim - TV Cultura, Sportv, CazéTV e OneFootball

16h30 - Stuttgart x RB Leipzig - OneFootball

16h30 - Werder Bremen x Heidenheim - OneFootball

16h30 - Union Berlin x Augsburg - OneFootball

Campeonato Potiguar

19h - Globo x América-RN - Canal GOAT

Campeonato Goiano

19h30 - Goiatuba x Goiás - TV Brasil Central

19h30 - Vila Nova x Aparecidense - TV Alego

Campeonato Escocês

17h - Rangers x Aberdeen - Disney+

Taça de Portugal

17h15 - Braga x Lusitano - NSports

Campeonato Pernambucano

20h - Náutico x Jaguar - Canal GOAT

Campeonato Paranaense

20h - Coritiba x São-Joseense - NSports e TV Coxa Prime

Campeonato Baiano

21h30 - Juazeirense x Vitória - TVE Bahia (Youtube)

Série Rio de la Plata

18h - Argentinos Juniors x Juventud-URU - Disney+

20h - Colo Colo x Huracán - Disney+

22h - Gimnasia x Defensor Sporting - Disney+

Amistosos

20h - Boca Juniors x Juventude - Disney+

21h - Águilas Doradas x Emelec - Disney+