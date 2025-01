Jogos de hoje: onde assistir ao vivo (11/01/2025)

Neste sábado (11), os jogos de hoje têm destaque com o início do Campeonato Carioca 2025 e de outros Estaduais, além de confrontos na Europa e da Copinha. Pelo Cariocão, temos Botafogo x Maricá e Nova Iguaçu x Vasco. Na Europa, os destaques ficam com a Copa da Inglaterra e com a final da Taça da Liga de Portugal, com Benfica x Sporting.

Jogos de hoje: Manchester City joga pela Copa da Inglaterra (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 11 de janeiro de 2025)

Campeonato Carioca

16h - Botafogo x Maricá - Band e Canal GOAT

16h30 - Nova Iguaçu x Vasco - Sportv

19h - Bangu x Portuguesa-RJ - Canal GOAT

Copinha

8h45 - Portuguesa Santista x Trindade - Paulistão (YouTube)

10h45 - Vitória da Conquista x Porto Vitória - Paulistão (YouTube)

11h - Juventus x Ceará - Sportv

12h45 - FC Cascavel x Boavista - Paulistão (YouTube)

13h - Atlético Guaratinguetá x Grêmio - CazéTV

14h15 - Carajás x São Bento - Paulistão (YouTube)

15h - Referência x Sport - Sportv 2

16h30 - Fortaleza x Ituano - Paulistão (YouTube)

19h30 - Cruzeiro-PB x Zumbi - Paulistão (YouTube)

21h45 - EC São Bernardo x Flamengo - Sportv

Copa da Inglaterra

9h - Bristol City x Wolverhampton - Disney+

9h - Middlesbrough x Blackburn - Disney+

9h - Birmingham x Lincoln City - Disney+

9h15 - Liverpool x Accrington Stanley - ESPN e Disney+

11h - Leicester x Queens Park Rangers - Disney+

12h - Chelsea x Morecambe - ESPN e Disney+

12h - Bournemouth x West Bromwich - Disney+

12h - Nottingham Forest x Luton Town - Disney+

12h - Brentford x Plymouth - Disney+

12h - Norwich x Brighton - Disney+

12h - Sunderland x Stoke City - Disney+

12h - Preston x Charlton - Disney+

12h - Reading x Burnley - Disney+

12h - Exeter x Oxford United - Disney+

14h45 - Manchester City x Salford - ESPN e Disney+

14h45 - Leeds x Harrogate - ESPN 3 e Disney+

15h - Coventry x Sheffield Wednesday - Disney+

15h - Leyton Orient x Derby County - Disney+

15h - Mansfield x Wigan - Disney+

Taça da Liga de Portugal (Final)

16h45 - Sporting x Benfica - Nsports

Campeonato Espanhol

10h - Alavés x Girona - Disney+

12h15 - Valladolid x Betis - ESPN 2 e Disney+

17h - Sevilla x Valencia - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

10h45 - Al Orobah x Al Hilal - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Italiano

11h - Udinese x Atalanta - ESPN 4 e Disney+

11h - Empoli x Lecce - Disney+

14h - Torino x Juventus - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Milan x Cagliari - ESPN 5 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - St. Pauli x Eintracht Frankfurt - Nosso Futebol e OneFootball

11h30 - Hoffenheim x Wolfsburg - OneFootball

11h30 - Freiburg x Holstein Kiel - OneFootball

11h30 - Heidenheim x Union Berlin - OneFootball

11h30 - Mainz x Bochum - OneFootball

14h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayern - RedeTV!, Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês

17h - Rennes x Olympique de Marseille - CazéTV

Campeonato Holandês

14h45 - Ajax x RKC Waalwijk - Disney+

17h - PSV x AZ Alkmaar - Disney+

Campeonato Belga

14h15 - Genk x OH Leuven - Disney+

Campeonato Escocês

9h30 - Ross County x Celtic - Disney+

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

9h30 - Walsall x Tranmere - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

10h - Racing Ferrol x Cartagena - Disney+

12h15 - Albacete x Racing Santander - Disney+

12h15 - Huesca x Mirandés - Disney+

14h30 - Málaga x La Coruña - Disney+

Campeonato Paranaense

16h - Athletico-PR x Paraná - RICtv e Nsports

Campeonato Pernambucano

16h - Decisão x Santa Cruz - TV FPF BetNacional (YouTube)

16h30 - Náutico x Petrolina - Globo e Canal GOAT

18h30 - Afogados x Sport - Canal GOAT e TV FPF BetNacional (YouTube)

Campeonato Baiano

16h - Vitória x Barcelona de Ilhéus - TVE

Campeonato Alagoano

16h - CRB x Igaci - TV Pajuçara

Campeonato Catarinense

16h30 - Joinville x Figueirense - NSC TV (afiliada Globo)