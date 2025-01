Times nunca rebaixados para Série B do Brasileirão Descubra quais times do Brasil nunca caíram para a Série B do Brasileiro.

Flamengo e São Paulo são os únicos times que nunca foram rebaixados para a Série B do Brasileirão. (AGIF) Flamengo e São Paulo são os únicos times que nunca foram rebaixados para a Série B do Brasileirão. (AGIF)