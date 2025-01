Por onde anda Felipe Vizeu, o melhor jogador da Copinha de 16?

Felipe Vizeu foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016, defendendo as cores do Flamengo. O atacante mostrou habilidade, presença de área e poder de finalização, ajudando sua equipe a conquistar o título da competição. Sua performance rendeu o prêmio de melhor jogador da Copinha e o credenciou como uma das principais promessas do futebol brasileiro. O Lance! te conta por onde anda Felipe Vizeu.

Logo após o torneio, Vizeu foi integrado ao elenco profissional do Flamengo, onde rapidamente começou a ganhar espaço. Ele se destacou por sua capacidade de marcar gols em momentos decisivos, conquistando o carinho da torcida rubro-negra.

Trajetória de Felipe Vizeu

No Flamengo, Felipe Vizeu manteve a regularidade e contribuiu em competições importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Em 2018, ele foi negociado com a Udinese, da Itália, marcando o início de sua jornada no futebol europeu.

Na Udinese, Vizeu encontrou desafios no competitivo futebol italiano. Apesar de algumas boas atuações, ele não conseguiu se firmar como titular absoluto, o que levou a empréstimos para outros clubes.

Por onde anda Felipe Vizeu?

Durante sua trajetória, Felipe Vizeu foi emprestado a equipes como Grêmio, Akhmat Grozny (Rússia), Ceará e Yokohama FC (Japão). Essas experiências proporcionaram aprendizados importantes, mas também desafios de adaptação.

Após deixar a Europa, Vizeu retornou ao Brasil em 2023 para defender o Atlético Goianiense. No mesmo ano, foi para o Criciúma, onde voltou a mostrar seu talento em campo. Em 2025, ele assinou com o Remo, no Pará, dando continuidade à sua carreira no futebol brasileiro.

Clubes da carreira

2016–2018: Flamengo

2018–2022: Udinese

2019: → Grêmio (empréstimo)

2020: → Akhmat Grozny (empréstimo)

2020–2021: → Ceará (empréstimo)

2021–2022: → Yokohama FC (empréstimo)

2022: Sheriff Tiraspol

2023: Atlético Goianiense

2023–2024: Criciúma

2025–: Remo

Agora no Remo, Felipe Vizeu busca retomar a regularidade e contribuir com sua experiência para a equipe. Ainda com idade para continuar jogando em alto nível, ele pode ser peça importante para o clube e até sonhar com novos desafios no futebol nacional ou internacional.