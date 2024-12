Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (31/12/2024)

Nesta terça-feira (31), véspera de ano novo, os jogos de hoje têm destaque em confrontos espalhados pela Ásia e África, com os maiores atrativos sendo em partidas da Taça do Golfo Arábico e da Liga Australiana. De partidas transmitidas, teremos apenas jogos pela quinta e sexta divisões do Campeonato Inglês.

Scunthorpe e King's Lynn fazem um dos únicos jogos que serão transmitidos nesta terça; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 31 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês (Quinta Divisão)

12h00 - Solihull Moors x Tamworth (DAZN)

Campeonato Inglês (Sexta Divisão)

12h00 - Scunthorpe x King's Lynn (DAZN)

Taça do Golfo Arábico

11h30 - Omã x Arábia Saudita

14h45 - Barém x Kuwait

Liga Argelina

20h00 - Paradou AC x US Biskra

Liga Australiana

05h00 - Central Coast x Melbourne City

Liga Australiana Feminina

02h15 - Central Coast x Melbourne City

Bangladesh Federation Cup

05h30 - Bangladesh Police x Bashundhara Kings

05h30 - Fortis x Dhaka Wanderers

Liga dos Camarões

09h30 - AS Fortuna x Union Douala

11h30 - Colombe Sportive x Stade Renard

Liga Costa do Marfim

12h30 - ASEC Mimosas x SO Armée

12h30 - Zoman FC x CO Korhogo

12h30 - Africa Sports x AFAD

12h30 - Mouna x Racing d'Abidjan

12h30 - SOL FC x Bouaké FC

15h00 - Stella Club x AS Denguelé

Scottish Championship

12h00 - Morton FC x Partick Thistle

Liga Egípcia

10h00 - Ceramica Cleopatra x Al-Masry

15h00 - Future FC x Ismaily

15h00 - Ghazl Mehalla x Bank Al Ahly

Liga Israelita

14h30 - Ironi Tiberias x Kiryat Shmona

14h45 - Maccabi Petah Tikva x Hapoel Hadera

15h00 - Ashdod x Bnei Sakhnin

NIFL Championship 1

12h00 - Ards FC x Dundela

Liga Líbia

09h30 - Al-Andalus x Alhilal Benghazi

10h30 - Al Watan x Asaria SC

12h30 - Al Dahra FC x Al-Ittihad Misurata

14h00 - Al Ahly Benghazi x Al Mahdia

Liga da Mauritânia

14h00 - AS Pompiers x N'Zidane

Nigeria Premier League

12h00 - Enyimba x Bendel Insurance

JD Cymru Premier

09h30 - Bala Town x Caernarfon Town

09h30 - Briton Ferry x Barry Town

11h30 - TNS x Connah’s Quay

14h45 - Penybont x Cardiff Metropolitan

3ª Divisão Checa

06h15 - FK Jablonec x SK Zápy

09h30 - Jiskra Domazlice x Bohemians 1905

Ligue 1 Senegal

13h30 - ASC Jaraaf x AS Pikine

Liga Somália

09h30 - Heegan FC x M. United

09h30 - Horseed SC x LLPP Jeenyo