Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (28/12/2024)

Neste sábado (28), os jogos de hoje têm destaque na rodada do Campeonato Italiano, com o grande confronto sendo entre Lazio e Atalanta. Além disso, o Jogo das Estrelas também é um atrativo, com o amistoso realizado pelo ex-jogador, Zico.

continua após a publicidade

A Atalanta encara a Lazio para seguir na liderança do Campeonato Italiano; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 28 de dezembro de 2024)

Campeonato Italiano

11h00 - Empoli x Genoa (Disney+)

11h00 - Parma x Monza (Disney+)

14h00 - Cagliari x Inter de Milão (ESPN e Disney+)

16h45 - Lazio x Atalanta (ESPN e Disney+)

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogo das Estrelas

18h30 - Amistoso Beneficente de Zico (Sportv)

➡️Clique para assistir no SporTV

Campeonato Português

12h30 - AVS x Estrela Amadora (Disney+)

17h30 - Porto x Boavista (ESPN 4 e Disney+)

Campeonato Indiano

08h30 - Hyderabad x East Bengal (OneFootball)

11h00 - Chennaiyin x Bengaluru (OneFootball)

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Neste sábado, o grande destaque do dia fica com o confronto entre Lazio e Atalanta. Ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela. A Lazio é a quarta colocada, enquanto o time comandado por Gasperini é o líder da competição. O favoritismo é da Atalanta para a partida, mas o jogo em si deve ser muito equilibrado, com chances de vitória para ambos os lados.

continua após a publicidade

Além disso, Cagliari e Inter de Milão fazem também um grande jogo pelo Campeonato Italiano. O time de Milão é amplamente favorito para levar os três pontos, já que o seu rival está na zona de rebaixamento da competição. Uma vitória dos nerazzuri pode fazer com que a pontuação para a Atalanta fique igualada, a depender de alguns resultados da rodada.

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!