A bola está cada vez mais próxima de rolar na Copinha 2025, e os times entraram em reta final de preparação para a disputa do principal torneio de base do futebol paulista, a partir de 2 de janeiro.

continua após a publicidade

➡️FPF realiza sorteio e divulga datas e sedes da Copinha 2025; confira

No Grupo 20, com sede em Embu das Artes, o Sport Recife é o grande favorito, enquanto o Boavista-RJ desponta como um dos candidatos a segunda vaga após campanha de destaque no Carioca Sub-20. Referência-SP e FC Cascavel-PR completam a chave.

Capitão do time de Saquarema, o volante Kauan Dalmoro é uma das principais referências deste elenco. Neste ano, o jogador de 20 anos fez a sua estreia como profissional na Copa Rio. Anteriormente, também atuou nas categorias de base do Criciúma, inclusive sendo campeão do Campeonato Catarinense Sub-20 e da Copa SC Sub-21, ambos em 2023.

continua após a publicidade

“A expectativa é a melhor possível após a gente ter terminado em terceiro colocado no Carioca. A nossa meta é ser campeão e, para isso, estamos treinando forte, pensando muito na parte física e mental porque sabemos que é uma competição com curto tempo de descanso. Logo, para chegarmos lá e não termos esse tipo de problema”, analisou Kauan Dalmoro.

A estreia do Boavista será diante do Referência, no dia 5. Na sequência, no dia 8, Kauan Dalmoro e companhia enfrentam o Sport pela segunda rodada, enquanto o último compromisso acontecerá diante do FC Cascavel, no dia 11.

continua após a publicidade

“Sabemos da qualidade do nosso grupo e sabemos que a atenção é redobrada quando se tem uma equipe grande como a equipe do Sport, mas estamos preparados e com muito foco e humildade vamos chegar lá”, projetou.