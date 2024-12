Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, não teremos confrontos transmitidos para o Brasil, no entanto, os jogos de hoje têm como destaque partidas na África e na Ásia, por diversos campeonatos nacionais destes continentes. Confrontos pela Taça do Golfo Arábico também são atrativos; confira:

Pelo Campeonato da África do Sul, o Orlando Pirates encara o Marumo Gallants; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 24 de dezembro de 2024)

Taça do Golfo Arábico

11h25: Omã x Catar

14h30: EAU x Kuwait

África do Sul: Liga Sul-Africana

10h: Orlando Pirates x Marumo Gallants

10h: AmaZulu x Sundowns

Azerbaijão: Birinci Dasta

07h: Difai Agsu x MOIK

07h: Baku Sporting x Karvan

07h: Qaradag Lokbatan x Zaqatala

07h: FK Energetik Mingechaurges x FK Qabala

07h: Mil-Mugan x Cabrayl

Bangladesh: Bangladesh Federation Cup

05h30: Fakirerpool x Rahmatganj MFS

05h30: Abahani Chittagong x Mohammedan SC

Camboja: Liga Camboja

08h: Svay Rieng x Police Commissary

Costa do Marfim: Liga Costa do Marfim

12h30: CO Korhogo x Stade d’Abidjan

12h30: ASEC Mimosas x AS Denguelé

El Salvador: Liga El Salvador Apertura

20h: Once Deportivo x CD FAS

Egito: Liga Egípcia

12h: ZED FC x ENPPI

15h: El Gaish x Zamalek SC

Jamaica: National Premier League

21h45 (23/12): Montego Bay United x Vere United

Líbia: Liga Líbia

09h30: Al-Suqoor x Khaleej Sirte

10h: Al Wefaq Ajdabiyah x Al Akhdar SC

10h30: Al Nahda x Al-Magd

12h30: Al-Tirsana x Olympic Azzaweya

Serra Leoa: Premier League

13h15: Wilberforce Strikers x Abacha City

13h15: East End Lions x Lamboi

Somália: Liga Somália

09h30: Raadsan x Horseed SC

Tanzânia: Liga da Tanzânia

08h: Singida Black Stars x KenGold

10h: Simba x Tanzania Prisons

Tunísia: 2ª Liga Tunisina

10h: AS Marsa x El Makarem

10h: SC Moknine x CS Msaken

10h: Jendouba Sports x Kalâa Sport

10h: ES Hammam-Sousse x CS Hammam-Lif

10h: AS Mégrine x CS Korba

10h: AS Oued Ellil x AS Ariana

10h: Menzel Bourguiba x ES Radès

Uganda: Liga Ugandesa

10h: UPDF x Vipers

10h: Wakiso Giants FC x Kitara

10h: SC Villa x URA FC