Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (20/11/2024)

Nesta quarta-feira (20), os destaques dos jogos de hoje ficam com os confrontos pelo Campeonato Brasileiro, que retorna após a paralisação da Data Fifa. Os melhores embates ficam com Bahia e Palmeiras, além de Atlético Mineiro e Botafogo. Além disso, Corinthians e Palmeiras também fazem a grande decisão do Campeonato Paulista Feminino.

RB Bragantino e São Paulo duelam pelo Campeonato Brasileiro; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 20 de novembro de 2024)

Brasileirão

11h: Corinthians x Cruzeiro - Premiere

16h30: RB Bragantino x São Paulo - Premiere

16h30: Athletico-PR x Atlético-GO - Premiere

16h30: Criciúma x Vitória - Premiere

18h: Bahia x Palmeiras - Premiere

19h: Cuiabá x Flamengo - Premiere

19h: Grêmio x Juventude - Premiere

21h30: Atlético-MG x Botafogo - Sportv e Premiere

Champions League Feminina

14h45: Twente feminino x Real Madrid feminino - DAZN

14h45: Wolfsburg feminino x Galatasaray feminino - DAZN

17h: Lyon feminino x Roma feminino - Max e DAZN

17h: Chelsea feminino x Celtic feminino - DAZN

Paulistão Feminino (Final)

15h30: Palmeiras feminino x Corinthians feminino - TV Globo, Sportv, TV Cultura, TNT, Record News, Max, Centauro, PlayPlus, R7 e Paulistão (YouTube)

Copa FGF - Troféu Zagallo (Final)

16h: Ypiranga-RS x São José-RS - Ypiranga Futebol Clube (YouTube)

Campeonato Argentino

21h30: Boca Juniors x Unión Santa Fe - ESPN 4 e Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Com a volta do Brasileirão, os melhores confrontos ficam entre Atlético-MG e Botafogo, além de Bahia e Palmeiras. O primeiro embate citado promete ser uma leve apresentação do que podemos ver na final da Copa Libertadores da América, que será disputada entre os clubes. No entanto, ao menos para o Brasileirão, o Glorioso é o favorito pela vitória.

Já entre Bahia e Palmeiras, já temos um confronto mais difícil de prever. O Verdão parece ser naturalmente o favorito ao jogo, além do clube baiano não viver seu melhor momento. Mas, com a necessidade de vencer para se manter na busca por uma vaga na Libertadores, além de jogar diante de sua torcida, o Bahia pode surpreender o Alviverde Paulista.

