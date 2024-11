Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (19/11/2024)

Nesta terça-feira (19), os destaques dos jogos de hoje ficam com a continuidade da Data Fifa e os confrontos entre seleções. Na América do Sul, a Seleção Brasileira encara o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa. Na Europa, destaque para a partida entre Hungria e Alemanha pela Liga das Nações. Veja abaixo:

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para encarar o Uruguai; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 19 de novembro de 2024)

Eliminatórias Sul-Americanas

17h: Bolívia x Paraguai - Canais Sportv

20h: Colômbia x Equador - Canais Sportv

21h: Argentina x Peru - Canais Sportv

21h: Chile x Venezuela - Canais Sportv

21h45: Brasil x Uruguai - Globo e Sportv

UEFA Nations League

16h45: Hungria x Alemanha - Sportv

16h45: Bósnia e Herzegovina x Holanda - ESPN 4 e Disney+

16h45: República Tcheca x Geórgia - ESPN 2 e Disney+

16h45: Montenegro x Turquia - Disney+

16h45: Malta x Andorra - Disney+

16h45: Albânia x Ucrânia - Disney+

16h45: País de Gales x Islândia - Disney+

16h45: Eslováquia x Estônia - Disney+

16h45: Suécia x Azerbaijão - Disney+

Eliminatórias Asiáticas

9h: China x Japão - ESPN 4 e Disney+

9h: Indonésia x Arábia Saudita - Disney+

11h: Quirguistão x Irã - Disney+

11h: Palestina x Coreia do Sul - ESPN 4 e Disney+

15h15: Bahrein x Austrália - Disney+

Campeonato Uruguaio

16h30: Rampla Juniors x River Plate-URU - Disney+

CONCACAF Nations League

21h30: Canadá x Suriname - Concacaf (YouTube)

23h30: México x Honduras - Concacaf (YouTube)

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Depois de empatar com a Venezuela, fora de casa, o Brasil enfrenta o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A vitória é fundamental para a Seleção, já que, caso vença, pode chegar a vice colocação da chave. No entanto, o jogo não será fácil, já que os uruguaios vêm motivados após vencerem a Colômbia na última rodada, além de também terem eliminado o Brasil na Copa América.

Já na partida entre Colômbia e Equador, a promessa é de mais um jogo equilibrado. Ambas as equipes também estão na zona de classificação para o próximo Mundial, com pontuações bem parecidas, colombianos com 19 e equatorianos com 16. A equipe de Luís Díaz deve ter uma leve vantagem, já que estará jogando em seus domínios.

