Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (17/12/2024)

Nesta terça-feira (17), o grande destaque dos jogos de hoje fica com a partida entre Juventus e Cagliari, pelas oitavas de final da Copa da Itália. Além disso, confrontos pela Brasil Ladies Cup, Champions League Feminina e da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, fecham o dia de hoje.

A Juventus vai a campo nesta terça-feira pelas oitavas de final da Copa da Itália, após empatar com o Venezia; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 17 de dezembro de 2024)

Copa da Itália (oitavas)

17h: Juventus x Cagliari - CazéTV e Nsports

Champions League feminina

14h45: Real Madrid feminino x Chelsea feminino - Max e DAZN

14h45: Twente feminino x Celtic feminino - DAZN

17h: Lyon feminino x Wolfsburg feminino - DAZN

17h: Roma feminino x Galatasaray feminino - DAZN

Brasil Ladies Cup

16h: Bahia feminino x Avaí/Kindermann - Canal GOAT

20h: Paraguai feminino x Pumas feminino - Canal GOAT

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h: Albacete x Levante - Disney+

15h: Granada x Cartagena - Disney+

17h15: Zaragoza x Oviedo - Disney+

17h15: Córdoba x Eibar - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

O grande destaque desta terça-feira fica com o confronto entre Juventus e Cagliari pelas oitavas de final da Copa da Itália. A equipe de Turim é ampla favorita para este jogo, mesmo não estando na melhor fase de seus anos recentes. A Velha Senhora é apenas a sexta colocada no Campeonato Italiano, mas ainda assim enfrenta um Cagliari que está na zona de rebaixamento. O fator casa também pode ser decisivo para a vitória da Juve.

