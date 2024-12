O Conselho Deliberativo do Internacional se reunirá na noite desta segunda-feira (16) a fim de debater o futuro do Clube. Em especial, a votação será acerca de um assunto que tem gerado polêmicas entre os conselheiros: as debêntures.

O projeto de debêntures foi proposto pela gestão de Alessandro Barcellos, atual presidente do clube. A ideia é captar R$ 200 milhões junto a investidores que serão utilizados para pagar outras dívidas. A estimativa é que, atualmente, o Colorado deve cerca de R$ 750 milhões.

A direção garante já ter metade do valor do projeto e precisa apenas da aprovação para dar continuidade. O Internacional já tem, ao menos, dois investidores: os bancos Banrisul e BMG, que entrarão com R$ 100 milhões, R$ 50 milhões de cada, respectivamente. Para o projeto ser aprovado, é necessário 50% e mais um voto.

Assunto gerou polêmica nas redes sociais

Para sustentar o projeto, o Internacional precisa dar garantias aos seus investidores. Uma delas, todavia, é o Beira-Rio. Porém, esta é a quarta e última opção da hierarquia, que ainda conta com a receita do quadro social, bilheteria e um fundo de reserva.

A discussão é acerca justamente do risco de perder o Beira-Rio, o que a direção garante que não vai acontecer. De acordo com a atual gestão, a primeira fonte de garantia, que é a receita do quadro social, já é o suficiente. Atualmente, o Colorado arrecada cerca de R$ 8 milhões com a mensalidade dos associados.

O que são as debêntures?

Debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas. São operações bancárias, assim como um empréstimo tradicional. Porém, em vez de buscar o dinheiro em bancos, o clube vai atrás de investidores. Eles colocam o dinheiro e são remunerados com juros no vencimento do título. Os juros, todavia, são menores.