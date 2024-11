Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (14/11/2024)

Confira onde assistir aos jogos de hoje (Foto: Fernando Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (14), os destaques dos jogos de hoje ficam com os confrontos das seleções pela Data Fifa, com os principais embates sendo entre Venezuela e Brasil, pelas Eliminatórias da América do Sul, além de Bélgica e Itália pela Nations League. Jogos por classificatórias da Copa do Mundo em outros continentes fecham os atrativos do dia.

Bélgica e Itália fazem o melhor confronto da Nations League desta quinta; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: VIRGINIE LEFOUR / Belga / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 14 de novembro de 2024)

Eliminatórias Sul-Americanas

18h: Venezuela x Brasil - Globo e Sportv

20h30: Paraguai x Argentina - Sportv

21h: Equador x Bolívia - Sportv 2

UEFA Nations League

12h: Cazaquistão x Áustria - ESPN 4 e Disney+

14h: Armênia x Ilhas Faroé - Sportv 2

16h45: França x Israel - Sportv 2

16h45: Eslovênia x Noruega - Sportv 3

16h45: Bélgica x Itália - Disney+

16h45: Grécia x Inglaterra - ESPN e Disney+

16h45: Irlanda x Finlândia - ESPN 4 e Disney+

16h45: Macedônia do Norte x Letônia - Disney+

Eliminatórias Asiáticas

6h10: Austrália x Arábia Saudita - Disney+

9h: Coréia do Norte x Irã - Disney+

11h: Kuwait x Coreia do Sul - ESPN 3 e Disney+

13h15: Catar x Uzbequistão - Disney+

NBB

19h30: Ceisc/União Corinthians x KTO Minas - Sem transmissão

20h: Unifacisa x Paulistano - SporTV e NBB Basquetpass

20h: Caxias do Sul x CAIXA/Brasília Basquete - Sem transmissão

20h: Pinheiros x Bauru Basket - Youtube e NBB Basquetpass

Campeonato Uruguaio

9h45: Danubio x Cerro - Disney+

16h30: Boston River x Rampla Juniors - Disney+

19h30: Montevideo Wanderers x Peñarol - Disney+

Amistoso

15h: Malta x Liechtenstein - Disney+

CONCACAF Nations League

22h: Jamaica x Estados Unidos - Concacaf (YouTube)

23h: Costa Rica x Panamá - Concacaf (YouTube)

Eliminatórias da Oceania

2h45: Papua Nova Guiné x Fiji - FIFA+

23h45: Samoa x Taiti - FIFA+