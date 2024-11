Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (13/11/2024)

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (13), o grande destaque dos jogos de hoje fica com o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que os clubes acabaram de se enfrentar pela decisão da Copa do Brasil. Além disso, jogos pela Champions Feminina, Campeonato Uruguaio e pelas Eliminatórias da Oceania, fecham os atrativos do dia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No último domingo (10), o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Atlético-MG; equipes voltam a se enfrentar em jogo hoje (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 13 de novembro de 2024)

Brasileirão

20h: Flamengo x Atlético-MG - Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Uruguaio

9h45: River Plate-URU x Miramar Misiones - Disney+

16h30: Fenix x Nacional-URU - Disney+

19h: Cerro Largo x Liverpool-URU - Disney+

21h30: Defensor Sporting x Progreso - Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

UEFA Champions League Feminina

14h45: Real Madrid feminino x Twente feminino - Max e DAZN

14h45: Galatasaray feminino x Wolfsburg feminino - DAZN

17h: Celtic feminino x Chelsea feminino - DAZN

17h: Roma feminino x Lyon feminino - DAZN

Eliminatórias da Oceania

23h45: Ilhas Salomão x Nova Caledônia - FIFA+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Na partida entre Flamengo e Atlético-MG, o favoritismo é do time da Gávea. Jogando em seus domínios, o clube carioca vem com a vantagem de ter acabado de vencer seu rival na final da Copa do Brasil, além de também estar melhor colocado no campeonato, buscando ganhar posições. Já o Galo, está com suas atenções voltadas, neste final de temporada, para a final da Libertadores.

Pela Champions League Feminina, os grandes Chelsea, Lyon e Wolfsburg também realizam seus jogos nesta quarta. O favoritismo é dos três times, em todos os seus confrontos, contra Celtic, Roma e Galatasaray, respectivamente.

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!