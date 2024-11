Na luta para não cair, Ituano volta a vencer? Analisamos as odds

Créditos: Associated Press / Alamy Stock Photo | Ituano precisa voltar a vencer para sonhar com permanência na Série B







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro

A cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Ituano não terá vida fácil na reta final do campeonato. Vindo de uma sequência de quatro derrotas em cinco jogos, a equipe do interior de São Paulo precisa voltar a vencer para poder sonhar com a permanência na Série B.

América-MG x Ituano: odds para a partida

O próximo compromisso do Ituano é contra o América-MG. Os times se enfrentam nesta terça-feira, 12/11, às 19 horas, no estádio Independência. Jogando fora de casa e com quase 20 pontos a menos que o rival, o Ituano está em desvantagem segundo as casas de apostas.

De acordo com a KTO, a probabilidade do time paulista vencer o jogo é de apenas 16%. Veja as odds na tabela a seguir:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do América-MG 1.47 Empate 4.20 Vitória do Ituano 6.33

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de novembro de 2024 às 10 horas.

Ituano tem defesa mais vazada do campeonato

O Ituano tem a defesa mais vazada da Série B: 56 gols, uma média de mais de 1.5 gol por jogo. A título de comparação, o último colocado, Guarani, tem 51. Sendo assim, vale a pena considerar o mercado de gols. A odd para mais de 2.5 gols na KTO é 1.70.

Ainda de acordo com a casa de apostas, o jogador mais cotado para marcar na partida é Jonathas de Jesus. A odd para o atacante do América-MG fazer um gol a qualquer momento na partida é 1.95.