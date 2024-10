Onde assistir aos jogos de hoje (13/10/2024)

Inglaterra e Finlândia se enfrentam pela Liga das Nações (Foto: Glyn KIRK / AFP) /







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Neste domingo (13), os destaques dos jogos de hoje ficam com partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, além de partidas na Liga das Nações da UEFA, com os melhores atrativos sendo Finlândia e Inglaterra, além do jogo entre Áustria e Noruega. MLS E Brasileirão de Aspirantes fecham os principais confrontos do dia.

Depois de vencer a Eslovênia, Haaland e sua equipe enfrentam a Áustria; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Terje Pedersen / NTB / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (domingo, 13 de outubro de 2024)

Brasileirão Série B

16h: Coritiba x Amazonas - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30: Goiás x Vila Nova - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Liga das Nações

10h: Cazaquistão x Eslovênia (Liga B) - ESPN 4 e Disney+

13h: Armênia x Macedônia do Norte (Liga C) - ESPN e Disney+

13h: Malta x Moldávia (Liga D) - Disney+

13h: Finlândia x Inglaterra (Liga B) - Sportv e Globoplay

13h: Liechtenstein x Gibraltar (Liga D) - Disney+

15h45: Ilhas Faroé x Letônia (Liga C) - Disney+

15h45: Grécia x Irlanda (Liga C) - Sportv 2

15h45: Áustria x Noruega (Liga B) - ESPN e Disney+

Brasileirão de Aspirantes

15h: Goiás sub-23 x Santos sub-23 - BaseGoiás (Youtube)

Campeonato Inglês Feminino

8h30: Manchester United feminino x Tottenham feminino - Disney+

11h: Liverpool feminino x Manchester City feminino - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

9h: Koln feminino x Hoffenheim feminino - DAZN

Campeonato Espanhol Feminino

11h: Sevilla feminino x Levante Badalona feminino - DAZN

12h30: Barcelona feminino x Espanyol feminino - DAZN

15h: Real Madrid feminino x Atlético de Madrid feminino - DAZN

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

11h15: Racing Santander x Levante - Disney+

13h30: Granada x Córdoba - Disney+

16h: Elche x Deportivo La Coruña - Disney+

Campeonato Uruguaio

13h30: Miramar Misiones x Racing-URU - Disney+

16h: Cerro Largo x Nacional-URU - Disney+

Liga das Nações da Concacaf

16h: Montserrat x Bonaire - Concacaf (Youtube)

21h: El Salvador x São Vicente e Granadinas - Concacaf (Youtube)

NWSL (Campeonato Estadunidense Feminino)

18h: Utah Royals feminino x Seattle Reign feminino - ESPN e Disney+

MLS

20h30: Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC - Apple TV+