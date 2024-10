Terceira camisa do Flamengo é lançada (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 12:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Adidas lançaram, nesta sexta-feira (11), o novo terceiro uniforme para a temporada de 2024. Com uma proposta diferente das cores tradicionais do Rubro-Negro, alguns torcedores não reagiram bem com a mudança no manto.

A nova camisa do Flamengo tem tom grafite, com figuras poligonais em degradê e bordas pretas, além das golas cinzas, com as tradicionais três listras nos lados sendo o único detalhe vermelho do manto.

➡️Flamengo lança terceira camisa para temporada; veja imagens

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Embora tenha torcedores que aprovaram e já anunciaram que vão comprar, muitos outros expuseram sua indignação com a escolha das cores e opinião sobre a camisa, com duras críticas ao Flamengo e a Adidas. Veja a seguir algumas reações: