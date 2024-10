Onde assistir aos jogos de hoje (05/10/2024)

Athletico e Botafogo duelam pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Os destaques dos jogos de hoje (05) ficam com a continuidade da rodada do Brasileirão Série A e B, com atrativos como Bahia e Flamengo. Além disso, o sábado também reserva boas emoções nos campeonatos europeus, com jogos em todas as grandes ligas do Velho Continente.

Flamengo e Bahia medem forças pelo Campeonato Brasileiro; veja os destaques dos jogos de hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sábado, 05 de outubro de 2024)

Brasileirão

16h30: Atlético-MG x Vitória - Globo e Premiere

16h30: RB Bragantino x Palmeiras - Globo e Premiere

16h30: Athletico-PR x Botafogo - RBS TV, CazéTV e Rede Furacão

19h: Bahia x Flamengo - Premiere

19h: Corinthians x Internacional - Premiere

19h: Cuiabá x São Paulo - Premiere

21h: Vasco x Juventude - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

17h: Ponte Preta x Botafogo-SP - Canal GOAT e Premiere

17h: Ituano x Guarani - Canal GOAT e Premiere

18h: Mirassol x Vila Nova - Sportv e Premiere

Premier League

8h30: Crystal Palace x Liverpool - ESPN e Disney+

11h: Arsenal x Southampton - ESPN e Disney+

11h: Brentford x Wolverhampton - ESPN 3 e Disney+

11h: Leicester City x Bournemouth - Disney+

11h: Manchester City x Fulham - Disney+

11h: West Ham x Ipswich - ESPN 4 e Disney+

13h30: Everton x Newcastle - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

10h: Udinese x Lecce - Disney+

13h: Atalanta x Genoa - ESPN 4 e Disney+

15h45: Inter de Milão x Torino - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

10h30: Bayer Leverkusen x Holstein Kiel - Canal GOAT e Onefootball

10h30: Werder Bremen x Freiburg - Onefootball

10h30: Union Berlin x Borussia Dortmund - Sportv, CazéTV e Onefootball

10h30: VfL Bochum x Wolfsburg - Onefootball

13h30: St. Pauli x Mainz - Onefootball

Campeonato Turco

13h: Hatayspor x Trabzonspor - Disney+

Campeonato Português

11h30: Moreirense x Santa Clara - Disney+

16h30: Sporting x Casa Pia - Disney+

Campeonato Espanhol

9h: Espanyol x Mallorca - Disney+

11h15: Getafe x Osasuna - Disney+

13h30: Real Valladolid x Rayo Vallecano - Disney+

13h30: Las Palmas x Celta - Disney+

16h: Real Madrid x Villarreal - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

12h15: Al Nassr x Al Orobah - Canal GOAT

15h: Al Ahli x Al Hilal - BandSports e Canal GOAT

Brasileirão Série C

17h30: Botafogo-PB x Remo - DAZN e Nosso Futebol

17h30: São Bernardo x Volta Redonda - DAZN e Nosso Futebol

17h30: Athletic Club x Londrina - DAZN e Nosso Futebol

17h30: Ferroviária x Ypiranga - DAZN e Nosso Futebol

MLS

17h: Toronto FC x Inter Miami - Apple TV+

20h30: Vancouver Whitecaps x Minnesota United - Apple TV+

20h30: Atlanta United x New York Red Bulls - Apple TV+

20h30: Charlotte FC x CF Montréal - Apple TV+

20h30: FC Cincinnati x Orlando City - Apple TV+

20h30: New England Revolution x DC United - Apple TV+

20h30: Columbus Crew x Philadelphia Union - Apple TV+

21h30: Sporting Kansas City x Los Angeles FC - Apple TV+

21h30: St. Louis City x Houston Dynamo - Apple TV+

22h30: Colorado Rapids x Seattle Sounders - Apple TV+

23h30: LA Galaxy x Austin FC - Apple TV+

23h30: San Jose Earthquakes x Real Salt Lake - Apple TV+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

11h15: Mirandés x Granada (Segunda Divisão) - Disney+

13h30: Almería x Burgos (Segunda Divisão) - Disney+

13h30: Real Zaragoza x Racing Santander (Segunda Divisão) - Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

7h: Athletic Bilbao feminino x Atlético de Madrid feminino - DAZN

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

8h30: Burnley x Preston - Disney+

11h: West Bromwich x Millwall - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

9h: Bayern de Munique feminino x Koln feminino - DAZN

Campeonato Belga

13h15: KV Kortrijk x Genk - Disney+

Copa Paulista (Final)

15h: Votuporanguense x Monte Azul - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Argentino

15h: Vélez Sarsfield x Racing - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Uruguaio

16h: Danubio x Defensor Sporting - Disney+

NWSL (Feminino)

20h: North Carolina Courage x San Diego Wave - Canal GOAT