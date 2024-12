Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (03/12/2024)

Nesta terça-feira (03), os jogos de hoje têm destaque na abertura da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o confronto entre Corinthians e Bahia. Além disso, partidas pela Europa também são atrativos, principalmente com embates pelas copas nacionais. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen fazem o grande jogo do dia.

Corinthians e Bahia abrem a 37ª rodada do Brasileirão; confira os destaques dos jogos de hoje

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 03 de dezembro de 2024)

Brasileirão

20h: Corinthians x Bahia - Premiere

Premier League

16h30: Ipswich x Crystal Palace - Disney+

17h15: Leicester x West Ham - ESPN 2 e Disney+

Copa da Alemanha (Oitavas)

14h: Arminia Bielefeld x Freiburg - Disney+

14h: Jahn Regensburg x Stuttgart - Disney+

16h45: Bayern x Bayer Leverkusen - ESPN 4 e Disney+

16h45: Werder Bremen x Darmstadt - Disney+

Copa da Itália (Oitavas)

14h30: Bologna x Monza - CazéTV

17h: Milan x Sassuolo - CazéTV

LaLiga

15h: Mallorca x Barcelona - ESPN e Disney+

Copa do Rei da Espanha

17h: Salamanca x Celta de Vigo - ESPN 3 e Disney+

Champions League da Ásia

15h: Al Hilal x Al Gharafa - ESPN 2 e Disney+

Eliminatórias Eurocopa Feminina

15h: Suécia feminino x Sérvia feminino - Disney+

16h15: Bélgica feminino x Ucrânia feminino - Disney+

Amistosos Femininos

16h45: Inglaterra feminino x Suíça feminino - Disney+

17h: França feminino x Espanha feminino - Disney+

Copa da Bélgica (Oitavas)

16h45: Patro Eisden x Club Brugge - Disney+

Campeonato Inglês (3ª Divisão)

17h: Huddersfield x Wigan - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta terça-feira, Corinthians e Bahia fazem o jogo de maior atratividade no Brasil. O Timão vem embalado por sete vitórias consecutivas e venceu o Criciúma em sua última partida pelo Brasileirão, a força de sua torcida também coloca a equipe paulista em posição de favoritismo. O Tricolor de Aço também venceu seu último confronto, contra o Cuiabá, mas se encontra em um momento mais instável.

Já na Europa, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen fazem o melhor jogo. As equipes se enfrentam pela Copa da Alemanha e prometem fazer um duelo equilibrado. As equipes estão na parte de cima da tabela da Bundesliga, com o time bávaro em primeiro e os comandados de Xabi Alonso, na terceira posição. O Bayern é favorito para passar de fase, mas nunca deve se duvidar do atual campeão alemão.